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Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı yüzde 0,57 düştü

Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı yüzde 0,57 düştü

ABD başkanlık seçiminin olduğu bugün hareketleri merakla izlenen yatırım araçlarından birisi de altın oldu.