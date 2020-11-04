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- Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı yüzde 0,57 düştü
Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı yüzde 0,57 düştü
ABD başkanlık seçiminin olduğu bugün hareketleri merakla izlenen yatırım araçlarından birisi de altın oldu.
- AA
- 04.11.2020 - 17:50
- Güncelleme : 04.11.2020 - 17:52
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,57 azalışla 519 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN 840 LİRA
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 840 lira ve Cumhuriyet altını 3.440 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,57 düşüşle 519, liradan işlem gördü.
ALTININ KAPANIŞ FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: