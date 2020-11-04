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    Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı yüzde 0,57 düştü

    ABD başkanlık seçiminin olduğu bugün hareketleri merakla izlenen yatırım araçlarından birisi de altın oldu.
    • AA
    • 04.11.2020 - 17:50
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 17:52
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    Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı yüzde 0,57 düştü

    İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,57 azalışla 519 liradan tamamladı.

    ÇEYREK ALTIN 840 LİRA

    Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 840 lira ve Cumhuriyet altını 3.440 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,57 düşüşle 519, liradan işlem gördü.

    Kapalıçarşı da altının gram fiyatı yüzde 0,57 düştü #1

    ALTININ KAPANIŞ FİYATLARI

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    Kapalıçarşı da altının gram fiyatı yüzde 0,57 düştü #2

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