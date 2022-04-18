Karadeniz gazı için kara hattındaki ilk faz kasımda tamamlanacak

BOTAŞ, Karadeniz gazının 2023'te sisteme dahil edileceğini duyurmuştu. Gazı abonelere ulaştıracak kara hattındaki ilk fazın kasım ayında tamamlanacağı açıklandı.

Karadeniz'de keşfi ile Türkiye'yi sevindiren doğalgazın karaya çıkartılması ve bununla birlikte yapılacak ölçümlendirmelerin yapılacağı tesisler de bir yandan devam ediliyor.

Doğalgazın 2023'te sisteme dahil edilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren şirket, ölçüm istasyonunu ve boru hattının ilk fazını kasım itibarıyla tamamlayacak.Karadeniz'de keşfedilen toplam 540 milyar metreküplük doğalgaz, Filyos Limanı'ndan karaya çıkarılacak ve ulusal doğalgaz iletim şebekesine bağlantısı gerçekleştirilecek.

Kara hattındaki ilk fazın 7 kilometrelik bölümü tamamlandı

Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen gaz abonelere ulaştıracak kara hattındaki 36 kilometrelik ilk fazın 7 kilometrelik bölümü, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından tamamlandı. Fazzın tamanı kasımda teslim edilecek.





Projede ölçüm istasyonu ve boru hattı inşaatı sürüyor

BOTAŞ tarafından yürütülen projenin "Batı Karadeniz Gazı Ölçüm İstasyonu" ve "Batı Karadeniz Doğal Gaz Boru Hattı Faz-1" kısmı inşaatı devam ediyor.

Doğalgaz boru hattının araziye yerleştirilmesine 7 Mart'ta başlandı ve 14 Nisan itibarıyla 36 kilometrelik hattın 7 kilometrelik çelik boru dizgi işlemi tamamlandı.

Yüksek basınçlı çelik doğalgaz boru hattı ve ilgili vana sistemleri hazırlanıyor

Doğalgaz ölçüm istasyonuyla birlikte yaklaşık 216 kilometre uzunluğunda 48 inç çapında yüksek basınçlı çelik doğalgaz boru hattı ve ilgili vana sistemleriyle ulusal iletim şebekesine aktarılacak.

Söz konusu doğalgazın iletim şebekesine aktarılmasını sağlayacak "Batı Karadeniz Doğal Gaz Boru Hattı Faz-1 Yapım İşi Projesi" kapsamında 12 Ocak'ta güzergah açma çalışmaları başlamış ve hattın yapımında kullanılacak boruların sahaya ilk sevkiyatı 20 Ocak'ta gerçekleştirilmişti.