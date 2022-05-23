Karadeniz gazının karaya çıkartılma çalışmaları sürüyor

Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için 150 kilometrelik mesafeye boru hattı döşenecek.

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervini, sondaj gemileri ile çıkardıktan sonra denizden karaya döşenecek boru hattı ile taşıyacağız.

Karadeniz’deki sondaj faaliyetleri doğrultusunda Fatih Sondaj Gemisi, Gökçe - 1 sondaj kuyusunda, Kanuni Sondaj Gemisi ise Türkali - 4 sondaj kuyusunda görevlerine devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 8 Nisan'da Karadeniz’e uğurladığı Yavuz Sondaj Gemisi de kuyubaşı vanası için planlanan noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Su altı boruları temmuz ayından itibaren döşenecek

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervini karaya taşıyacak su altı boruları, temmuz ayından itibaren döşenmeye başlanacak.

Hedef, 2023’te ilk faz gaz üretimini karaya ulaştırmak

İHA'nın haberine göre, Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan rezervin 2023 yılından itibaren ana dağıtım hattına aktarılması bekleniyor. Rezerv, kuyu çalışmalarının tamamlanmasının ardından borularla denizden Filyos Limanı’ndaki tesise aktarılacak.

Denizden karaya hat kurulacak

Bulunan rezervi karaya taşıyacak olan ve özel malzemeyle kaplanan borularla istasyonlar aracılığıyla denizden karaya hat kurulacak.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi; açık denizde inşa edilecek doğalgaz üretim tesisi, Filyos Endüstri Bölgesi’nde yer alacak gaz alım ve işleme tesisi ile her ikisini birbirine bağlayacak boru hattından oluşuyor.

Deniz tabanındaki doğalgaz üretim sistemi, Karadeniz’de Filyos kıyısından kuş uçuşu 155 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 2 bin 200 metre derinlikte inşa edilecek.

Yaklaşık 40 adet üretim kuyusundan gelen doğalgazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şebeke kurulacak.

Projenin ilk fazında açık denizde açılacak kuyulardan üretilen doğalgaz yaklaşık 40 santim çapındaki çelik boru hattı ile karaya taşınacak.

Kuyular, 25 yıl ihtiyaç duyacak gazı üretebilecek kapasitede

Bakanlık, üç faz şeklinde planladığı hazırlık ve projelendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilk olarak günlük 10 milyon metreküp doğalgaz üretimi planlanıyor. Üretimin ardından dört yıllık süre içerisinde günlük 40 milyon metreküp doğalgaz üretilmesi hedefleniyor. Kuyuların; yaklaşık 25 yıl ikametlerin ihtiyaç duyacağı gazı üretebilecek kapasitede olduğu belirtildi.