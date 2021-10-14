Karaman'da çiftçiler patates hasadına kova atma töreni ile başladı

Ülkede en çok yetiştirilen ve tüketilen sebzelerden biri olan patatesin hasadı, törenle başladı.

Çiftçiler 4 bin dekarlık alanda cipslik patates hasadına başladı.

Karaman'da işçiler tarafından firmaların anlaşması üzerine patates ekimi yapıldı.

Kovalarla toplanan patateslerin, toplu şekilde havaya fırlatılmasıyla ilginç görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan 120 kişinin emeği bulunan tarlada, 15 bin ton patates rekoltesi beklendiği belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ MARKALARINA GİDİYOR"

Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, bölgede üretimle ilgili yapılan her çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Bayram, “Çiftçiler olarak bizlerin tek sorunu sudur. Suyla sorunumuz olmadığı sürece bu çiftçi her türlü üretimi yapıp Türkiye’nin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak güce ve imkana sahiptir. Burada üretilen patates Türkiye’nin önemli markalarına gidiyor. Bir firmamız yaklaşık 4 bin dekar alanda ekim yapıyor ve 15 bin ton da rekoltesi var. Üstelik tohumluğunu da kendisi üretiyor. Bu da Karaman’da örnek bir üretimdir" ifadelerini kullandı.





"FİYATA YANSIMASI KAÇINILMAZ"

Bayram, rekolte düşüklüğünden dolayı bu kış, patates fiyatlarının biraz yükselebileceğini ifade ederek, “Oda başkanı olarak ürünlerin hasat zamanlarında mutlaka arazileri gezip üreticiyle görüşüyorum. Geçtiğimiz yıla baktığımız zaman bu tarlada dekar başı 6 ton ürün alınırken, bu yıl 1 ton düşüş olduğu söyleniyor. Bu düşüşün kuraklıktan dolayı olduğunu düşünüyorum. Bunun da fiyata yansıması kaçınılmaz. Şu an tarlada cipslik patatesin kilosu 2 lira ile 2.5 lira arasında satılıyor" diye konuştu.





"TÜRKİYE GENELİNDE PATATESİN ÜRETİMİ DÜŞÜK OLACAK"

Firma sahibi Fuat Bedlek, “Üretimimiz fazla olduğu için burada soğuk hava deposu yaptık. Üretilen patatesi boylama yaptıktan sonra tahta kasalarla depomuza koyuyoruz. Oradan da tırlarla cips fabrikalarına gönderiyoruz. Yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl, önceki yıllarda aldığımız verimi alamadık. Ben ülke genelinde patates eken arkadaşlarıma sorduğumda bana verim düşüklüğü olduğunu söylüyorlar.

Bu yıl Türkiye genelinde patatesin üretimi düşük olacak. Bu nedenle de fiyatların normal fiyatın üzerine çıkacağını düşünüyorum. Hasat zamanında patatesin fiyatın uygun olması gerekirken, bizim de beklemediğimiz üst rakamlarda gidiyor. Kışın daha da yükseleceğini tahmin ediyorum” dedi.





"VERİMİMİZ FAZLA OLMAYACAK"

Tarla sahibi Ramazan Sayma ise, "Ben bu patatesi 5 yıldır anlaşmalı olarak ekiyorum. Geçen yıllara göre verimimiz kuraklıktan dolayı fazla olmayacak. Dekar da 1.5 ton gibi bir kaybımız var” dedi.



