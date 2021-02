Karasu Limanı'ndan Romanya'ya başlayan Ro-Ro seferleri ihracatı artıracak

Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere yakın limanlardan Sakarya'daki Karasu Limanı'ndan, Ukrayna'nın ardından Romanya'ya başlayan Ro-Ro seferleriyle Avrupa pazarına yeni bir kapı daha açıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Karasu Limanı'nın, ilk geminin geldiği 2016 yılından bu yana lojistik önemi giderek arttı. Deniz ve kara taşımacılığının aktarmalı gerçekleştiği bu sahanın ulaştığı liman sayısı artış gösterdi. Özellikle koronavirüs salgını koşullarında liman daha da önem kazandı.

KARASU'DAN UKRAYNA'YA

Çarşamba ve cumartesi günleri Karasu Limanı'ndan kalkarak Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na giden Ro-Ro gemileri, 24-27 saatte varış limanına ulaşıyor.

KARASU'DAN ROMANYA'YA

Yaklaşık bir yıldır denemeleri yapılan ve yeni açılan Karasu-Köstence (Romanya) hattında da 2 günde bir yapılacak seferlerde 12 saatlik yolculuğun ardından gemiler karşı limana ulaşıyor. Aynı güzergahı kara yolundan gitmek isteyen nakliyeci ve ihracatçılar ise mesafeyi ortalama bir haftada alıyor.

"ŞEHRİMİZ VE ÜLKE EKONOMİSİ ADINA OLDUKÇA FAYDA SAĞLAYACAK"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya'nın potansiyeliyle bir üretim şehri olmasının yanında stratejik konumu ile de ulaşımda kilit bir rol üstlendiğini söyledi.

"RO-RO TAŞIMACILIK BU DÖNEMDE ÖNEM KAZANDI"

Altuğ, "Ülkemizin özellikle Avrupa ülkelerine açılan kara gümrük kapılarında yaşanan yoğunlukların tedarik zincirini ve ihracatı etkilememesi adına Ro-Ro seferleri gerçekleştirilen limanlar, bu dönemlerde büyük önem kazanmıştır. Yatırımların gelmesi lojistiğin güçlenmesi ile daha da önem kazanmaktadır. Dökme yük ve Ro-Ro seferleri ile hizmet veren limanımızın ticari olarak öneminin artması şehrimiz ve ülke ekonomisi adına oldukça fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Altuğ, 2019 yılından beri Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na karşılıklı olarak Ro-Ro seferleri gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Kuzey ülkelerinde olduğu gibi ülkemizin Avrupa'ya açılan stratejik öneme sahip kapılarından biri haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE KARŞILIKLI 7 SEFER BAŞLAYACAK

Limanda acente faaliyetlerini yürüten firmanın müdürü Murat Balaman da ülke ekonomisi için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Köstence Limanı'na açılan yeni hattın ülkeye çok önemli bir katma değeri olacağına inandıklarını ifade eden Balaman, "Özellikle ihracatçımıza ve nakliyecimize çok ciddi avantajlar sağlayacağını inandığımız bir proje. Bundan sonra her iki günde bir seferlerimiz olacak Karasu Limanı'mızdan. Bu, yılın ilk çeyreğiyle başlayan projemiz. İkinci çeyreğinde de yeni bir gemiyle daha her gün karşılıklı seferler düzenleyeceğiz. Yani 7 sefer Karasu'dan, 7 sefer de Köstence Limanı'ndan yapılacak. Böylelikle ihracatçımız, ithalatçımız her gün karşılıklı limanlarda kendilerine gemi bulup istedikleri destinasyonu ayarlayabilecekler." şeklinde konuştu.