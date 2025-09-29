Kartlı ödemelerde TROY’un yükselişi

Koronavirüs salgını sonrasında kazanılan alışkanlıklarla banka ve kredi kartı sahipliği de hızla büyüyor.

Nakit kullanımı azalırken, kartlı ödeme alışkanlığı giderek yerleşiyor.



Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi, banka ve ön ödemeli kartların toplam sayısı 460 milyonu aşmış durumda. Kartlı ödemelerde günlük işlem hacmi 70 milyar lira, aylık ise 2,16 trilyon lira seviyesine ulaştı.

Türkiye’de günlük ortalama 58 milyon kartlı işlem gerçekleşiyorken TROY kartlarıyla yapılan ödemeler pazardan yüzde 20'lik pay alıyor.

TÜRKİYE’NİN ULUSAL ÖDEME YÖNTEMİ

Türkiye’nin ulusal ödeme yöntemi TROY, 2016’da hayata geçti. Son üç yıldaki atılımlarıyla dikkat çeken marka, bugün 67 milyon kart ile yüzde 20 pazar payına sahip. Yani her 100 liralık harcamanın 20 lirası TROY kartlarla yapılıyor.

TROY’un hızlı büyümesinde, BKM Techpos ve BKM Ulaşım gibi dijital çözümler önemli rol oynadı. Bugün 37 banka ile 27 ödeme/e-para kuruluşu TROY sistemine dahil.

TROY, KÜRESELDE DE VAR

Küresel ölçekte de varlığını güçlendiren TROY, 105 milyon ödeme noktasında geçerli. Uluslararası iş birlikleri sayesinde kart; Avrupa, Amerika, Kanada ve Asya’nın birçok ülkesinde kullanılabiliyor.