Kasım kampanyalarında en çok cep telefonu satıldı

Kasımda en çok satış öncelikle cep telefonu sektöründe yaşandı. Geçen seneye oranla adet olarak yüzde 16 civarında artış gösterdi.

Ticaret Bakanlığı rakamlarına bakıldığında Türkiye’de yurt içi e-ticaret, 2022’nin ilk 6 ayında ciro olarak yüzde 116 ve Sepet Sayısı olarak yüzde 38 artmış durumda. Verilere göre ülke genelindeki ticari cironun yüzde 18,5’inin de e-ticaret üstünden gerçekleştiği görülüyor.

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Sözcüsü Yüksel Eminoğlu, kasım ayında düzenlenen kampanyalar hakkında bilgi verdi.

Kasım kampanyalarında en çok satışın cep telefonu sektöründe oldu ve geçen seneye oranla adet olarak yüzde 16 civarında artış yaşandı.

E-ticaret büyüyor

EDER'den yapılan açıklamaya göre, fiyat araştırmalarına imkan tanıyan yapısı, kolay ve hızlı işlem süreçleriyle cirosunu her yıl artıran e ticaret, içinde bulunulan dönemde uygulanan kasım kampanyaları gibi özel dönemlerde de katlanarak büyüyor.

"E-ticaret cirolarında yüzde 157’lik artış var”

Eminoğlu, yılın ikinci ayı ve özellikle de kasım ayının tek başına tüm yılın e-ticaret cirosunun yüzde 13’ünü oluşturduğunu belirterek, “Eldeki verilere bakarsak yıl sonunda Türkiye’de tüm ticaretin yüzde 21 civarının e-ticaret üstünden gerçekleşeceği söylenebilir. Geçen senenin aynı dönemine göre bu yıl e-ticaret cirolarında yüzde 157’lik bir artış görülüyor.” ifadelerini kullandı.

"Kişi başı ortalama 4 bin 964 TL’lik harcama görüyoruz"

AA'nın haberine göre, Eminoğlu, kasım kampanyaları döneminde pek çok kategoride ürün satıldığını fakat adet olarak en çok satılan ürünün akıllı cep telefonu olduğunu belirterek, “Telefonların peşinden de mutfak robotları geldi. Bunları ise çamaşır makineleri izledi. Bunun dışında önemli bir bilgi de kişi başı e-ticaret harcamaları ki Türkiye’de 18-70 yaş arası kesime baktığımızda internet üstünden kişi başı ortalama 4 bin 964 TL’lik bir harcama görüyoruz. Kasım kampanyaları döneminde bu rakamın ortalama olarak 7 bin 500 TL’yi geçmesini bekliyoruz. Bu da hem yurt içi ticaret içinde e-ticaretin payının artması hem de kasım ayı kampanyaları ile beraber cironun ciddi oranda yükselmesiyle olacaktır.” ifadelerini kullandı.