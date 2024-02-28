Kastamonu'daki ahşap üreticileri yurt dışından artan tabut talebini dile getirdi Ahşap sektörünün geliştiği Kastamonu'da, depremden sonra ortaya çıkan ahşap ev ihtiyacı ve ihracatta öne çıkan ürünlerin değerlendirildiği bir panel düzenlendi. Panelde eleman sorunundan ihracattaki taleplere göre sektördeki tüm başlıklar konuşuldu.

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İHA

Zengin orman varlığına paralel olarak gelişim gösteren orman endüstrisi, genel endüstri içinde yüzde 40’a varan sektörel yoğunluğu ve yaklaşık yüzde 35’e varan sektörel cirosu ile şehir ekonomisinin lokomotif sektörü olarak biliniyor.

Kastamonu'nun yaklaşık yüzde 66’sı ormanlarla kaplı ve ayrıca Türkiye'nin orman servetinin yüzde 8’ine sahip.

Kastamonu’da, orman ürünleri sektörlerinin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla Kastamonu Üniversitesi’nin öncülüğünde bir panel düzenlendi.

Panelde yurt dışından çok fazla tabut talebi olduğu belirtildi.

"Ahşap ev yapımıyla ilgili kanun yakında"

Yurt dışından çok fazla tabut talebinin olduğunu söyleyen sektör temsilcilerinden Ali Şahin, ihracattaki seçimleri aktardığı konuşmasında şu bilgileri verdi:

Orman Genel Müdürlüğü, üniversitelerle çalışarak ortak bir proje hazırladı. Ahşap yapıların binalarda kullanılmasıyla ilgili çalışmalar tamamlandı ve bu sonuç raporu TBMM’ye gönderildi. İnşallah yakın zamanda bu yasa haline gelecek. İnşallah yakın zamanda ülkemizde ahşap ev yapımıyla ilgili bir kanun da olacak. Ahşap ev ve ahşap evin projelendirilmesiyle ilgili genç mühendislerin kendilerini yetiştirmeleri halinde iş bulabilecekler.

Ahşap malzemenin geri dönüştürülmesi

Bir diğer konu da Avrupa’da yaygın olup ülkemize de yeni yeni girmeye başlayan bir sektör. Özellikle yonga-levha sektöründeki odun alma sıkıntısından dolayı ahşap malzemenin geri dönüştürülmesiyle ilgili yeni tesisler kurulmaya başlandı. Evimizde kullanmadığımız masa, kırık paletler, kürsü gibi ahşap malzemeler toplumumuzda ya kırılıp yakılıyor ya da atılıyordu. Şimdi Avrupa’da bunlar toplanıyor, tekrar tesislerde işlenip sektöre kazandırılıyor. Türkiye’de de bu konuda çalışmalar var, ülkemizde de kurulan birkaç yerde fabrikalar bulunuyor. Bu yüzden bu konuda da yeni bir sektör oluşuyor ve yeni iş alanları açılacak.

"Tabut yapımıyla ilgili talep"

Bir tabut talebinin olduğu insana komik gibi geliyor ama tabut yapımıyla ilgili yurt dışından müthiş bir talep bulunuyor. Bunların nasıl yapıldığını muhakkak bilmeniz ve bunu da değerlendirmemiz gerekiyor.

“Kesim yapacak insan bulmakta zorlanıyoruz”

Ormanda kesim yapacak insanı bulamadıklarını belirten Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu da şu bilgileri verdi:

Şehir nüfusuna kayıtlı bir kişinin ormanda kesim, taşıma işlemlerinde çalışması hukuken mümkün değildir. Köylerimizin büyük bir bölümünde sınır anlaşmazlıkları var. Bu sorunun çözümü noktasında elimizden gelen gayreti göstermemize rağmen sınır tespiti gibi bir yetkimiz var. Dolayısıyla bu yaptığımız işleri kısıtlıyor. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü olarak 170 bin hektar genç ormanlarımız var. Yani son 25-30 yıl içerisinde gerek ağaçlandırma yoluyla gerek tabii gençleştirme yoluyla elde ettiğimiz bu ormanların bakımı ormanlık açısından vazgeçilmez ihtiyaç. Bu konuda en büyük sorun iş gücü sorunu. Bundan 20-25 yıl önce her gün kapımıza onlarca insan ormanda kesim yapmak isteğiyle gelirken, artık bu talepler tamamen minimize oldu ve kesim yapacak insan bulmakta zorlanıyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)