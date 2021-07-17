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- Kilisli domates talebine yetişemiyor
Kilisli domates talebine yetişemiyor
- AA
- 17.07.2021 - 17:15
- Güncelleme : 17.07.2021 - 17:18
Kilis'teki domates üreticilerinin Kurban Bayramı öncesi artan talebe yetişmeye çalıştığı belirtiliyor.
Kilis'te domates üretimi taleplere yetişmeye çalışıyor.
YOĞUN SICAKLIĞA RAĞMEN MESAİ SÜRÜYOR
Kilis'in önemli gelir kaynaklarından domatese yönelik talebe yetişmeye çalışan üreticiler, Kurban Bayramı öncesinde yüksek sıcaklıklara rağmen yoğun mesai harcıyor.
PATATES TARLADAN KİLOSU 1 LİRAYA ÇIKIYOR
Kilis’in Polateli ilçesinde üretilen domatesler, Kurban Bayramı öncesinde Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiliyor. Üreticiler siparişlere yetişemezken, domatesin kilosu tarlada 1 liradan alıcı buluyor.
Kilis ve ilçelerinde 9 bin dekar alanda domates üretimi yapılırken, kurban bayramı öncesi üreticiler domates hasadına hız verirken, alıcılar tarlaya kadar gelip domatesleri alıyor.
BURADAN TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR TARAFINA DOMATES GİDİYOR
Kilis’ten, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafına domates gönderiliyor.