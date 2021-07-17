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Kilisli domates talebine yetişemiyor

Kilisli domates talebine yetişemiyor

Kurban Bayramı öncesi domatese büyük talep oldu. Domates üretiminde öne çıkan Kilis de bu açığı kapatmak için var gücü ile çalışıyor.