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    Kilisli domates talebine yetişemiyor

    Kurban Bayramı öncesi domatese büyük talep oldu. Domates üretiminde öne çıkan Kilis de bu açığı kapatmak için var gücü ile çalışıyor.
    • AA
    • 17.07.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 17:18
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    Kilisli domates talebine yetişemiyor

    Kilis'teki domates üreticilerinin Kurban Bayramı öncesi artan talebe yetişmeye çalıştığı belirtiliyor.

    Kilis'te domates üretimi taleplere yetişmeye çalışıyor.

    YOĞUN SICAKLIĞA RAĞMEN MESAİ SÜRÜYOR

    Kilis'in önemli gelir kaynaklarından domatese yönelik talebe yetişmeye çalışan üreticiler, Kurban Bayramı öncesinde yüksek sıcaklıklara rağmen yoğun mesai harcıyor.

    Kilisli domates talebine yetişemiyor #1

    PATATES TARLADAN KİLOSU 1 LİRAYA ÇIKIYOR

    Kilis’in Polateli ilçesinde üretilen domatesler, Kurban Bayramı öncesinde Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiliyor. Üreticiler siparişlere yetişemezken, domatesin kilosu tarlada 1 liradan alıcı buluyor.

    Kilis ve ilçelerinde 9 bin dekar alanda domates üretimi yapılırken, kurban bayramı öncesi üreticiler domates hasadına hız verirken, alıcılar tarlaya kadar gelip domatesleri alıyor.

    Kilisli domates talebine yetişemiyor #2

    BURADAN TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR TARAFINA DOMATES GİDİYOR

    Kilis’ten, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafına domates gönderiliyor.

    Kilisli domates talebine yetişemiyor #3

    Kilisli domates talebine yetişemiyor #4

    Kilisli domates talebine yetişemiyor #5

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