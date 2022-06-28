Kilis acı biberin en fazla yetiştiği ikinci il olarak hasat mevsimini açarken, ürünlerin tarlada ve pazardaki fiyat farkları ilgi çekiyor.

Acı biber hasadına başlanan Kilis’te tarlada 6 liradan satılan biber, marketlerde 15 liradan satışa sunuluyor.

Suriye sınırında hasat

Türkiye’de biber üretiminde 2’nci sırada bulunan Kilis’te, acı biber hasadı başlandı. Emeklerinin karşılığını acı biber hasadı yaparak kazanan üreticiler, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Elbeyli ilçesinde çalışıyor.

45 gün önce dikilen biber fidelerinden ilk hasadın yapılması için sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda mesai başladı.

Acı ve tatlı biber sofranın vazgeçilmezi

Gübreleme ve çapa gibi yoğun emek harcanan süreçlerden geçen biber, acı ve tatlı şekilde sofraların vazgeçilmezi oluyor.

Kilis’te acı biber tarlada 6 lira, markette 15 lira VİDEO



Salçalık ve kurutmalık biberler üretiliyor

Salçalık ve kurutmalık olarak hazırlanan acı ve tatlı biberler de birtakım işlemlerin ardından sofralara geliyor.

"Dolu nedeni ile üretim biraz düştü"

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Suriye’ye sınır noktada biber hasadının başladığını ifade ederek "İlimizde yaklaşık 45 bin dekar alanda biber üretimi yapılmaktadır. Bunun 20 bin dekarı kurutmalık, 25 bin dekarı salçalık ve dolmalık çeşidi olarak üretilmektedir. Bu yıl çitçilerimiz, dolu ve afata maruz kaldı. Bütün olumsuzluklara rağmen üretime devam etti. Geçen yıla oranla verim biraz düşük. Şu anda dolmalık biberin kilosu tarlada 6 lira, marketlerdeki fiyatı ise 15 lira.





Aracılar kazanıyor

Burada üretici de kazanmıyor, tüketici de kazanmıyor. Aracılar daha çok kazanıyor." dedi.

"Biber tarlada 6 lira, markette 15 lira"

Kentte biber üretimi yapan Mesut Yavuz, tarladan biberin kilosunu 5,5-6 lira arasında verdiklerini ifade ederek, “Gaziantep’te 15 liradan satılıyor. Halde bizden ucuz alıp kendileri pahalıya satıyorlar. Bu konuda devletimizden bir çare istiyoruz. Çiftçi gerçekten çok mağdur. Elbeyli’den Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Gaziantep ve Mersin tarafına gönderiyoruz.” diye konuştu.