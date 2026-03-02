Kira geliri olanlar için beyan dönemi başladı: Bilinmesi gerekenler

Kira geliri elde eden mülk sahipleri için beyanname dönemi bugün itibarıyla başladı. Beyannameler 31 Mart’a kadar verilebilecek.

2025 yılında sahip oldukları konut, iş yeri, arsa, arazi, motorlu araç ve çeşitli hakları kiraya vererek gelir elde edenlerin, bu kazançlarını beyan etmesi gerekiyor.

10 SORUDA KİRA BEYANNAMESİ

1- Kimler beyanname vermek zorunda?

2025 yılı için konuttan yıllık 47 bin liranın, iş yerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.

Kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, kullanım hakkı bulunanlar, zilyetler ile intifa ve irtifak hakkı sahipleri de mükellef sayılıyor.

2- Beyannameler ne zamana kadar verilecek?

Kira gelirine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri 31 Mart’a kadar verilebilecek.

3- Beyanname nasıl doldurulacak?

Mülk sahipleri, GİB’in resmi internet sitesi üzerinden “Hazır Beyanname Sistemi” aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi ve vergi daireleri üzerinden de beyanname verilebilecek.

4- Geçmiş ya da gelecek yıllara ait kira tahsil edilirse ne olacak?

Geçmiş yıllara ait tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edildiği yılın geliri sayılacak.

Gelecek yıllara ilişkin peşin tahsil edilen kiralar ise ödemenin yapıldığı yılın değil, ilgili oldukları yılın geliri olarak beyan edilecek.

5- İstisnadan kimler yararlanamayacak?

Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar ile yıllık 47 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler istisnadan faydalanamayacak.

Ayrıca ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazançların toplamı 2025 yılı için 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar ile kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler de istisna kapsamı dışında kalacak.

6- Yurt dışında yaşayanlar beyanname verecek mi?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de elde ettikleri kira gelirleri için dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor.

Yurt dışındaki vatandaşlar, mavi kartlılar ve yabancı kimlik numarası bulunan kişiler, dış temsilciliklerden e-Devlet şifresi alarak veya mobil uygulama üzerinden beyanname gönderebilecek.

7- Ortak mülkiyette beyan nasıl yapılacak?

Bir meskene birden fazla kişinin ortak olması halinde, her bir ortak yalnızca kendi hissesine düşen kira gelirini beyan edecek.

8- Beyanname verilmezse ceza var mı?

Elektronik ortamda verilmesi zorunlu beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

Verginin süresinde tahakkuk etmemesi durumunda ise bir kat vergi ziyaı cezası kesilecek.

9- Gelir vergisi nasıl ödenecek?

Tahakkuk eden gelir vergisi; Dijital Vergi Dairesi, GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların kredi kartı veya banka hesapları aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinden ödenebilecek.

10- Ödemeler taksitlendirilebilecek mi?

Gelir vergisinin birinci taksiti (damga vergisiyle birlikte) 31 Mart’a, ikinci taksiti ise 31 Temmuz’a kadar ödenebilecek.

Kira geliri elde eden mükelleflerin cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için süresi içinde beyanname vermeleri ve ödemelerini belirtilen tarihlerde gerçekleştirmeleri gerekiyor.