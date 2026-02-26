Kira geliri vergi beyan süreci başlıyor: Kiracı ve ev sahiplerine önemli uyarılar

Konut ve işyeri sahiplerini, aynı zamanda kiracıları da ilgilendiren kira geliri vergisi beyan ve ödeme sürecinin başlamasına üç gün kaldı.

Yasa dışı ödeme yöntemleri kullananları veya kira bedelini düşük gösterenleri ciddi yaptırımların beklediği biliniyor.

1-31 MART TARİHLERİ ARASINDA BEYANNAME VERİLECEK

2025 yılına ait kira gelirleri için beyanname verme dönemi 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında olacak.

İKİ TAKSİTLE ÖDENEBİLİYOR

Kira geliri beyannamesi verildikten sonra çıkan verginin ödenmesi için iki taksit yapılabiliyor.

VERGİNİN ÖDEME TARİHLERİ

Beyanname verildikten sonra tahakkuk eden verginin ilk taksiti 31 Mart 2026, ikinci taksiti ise 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ödenecek.

KİMLER KİRA GELİRİNİ BEYAN EDECEK?

Konut kira gelirinde 47 bin TL'lik istisna tutarını aşanlar, Tevkifata tabi işyeri kira gelirlerinde 330 bin TL sınırını aşanlar, Kesinti ve istisnaya konu olmayan kira gelirleri toplamı 18 bin TL'yi geçenler, Tutarına bakılmaksızın tevkifata ve istisnaya konu olmayan gelir elde edenler beyanname verecek.

KİRA GELİRİNDE İSTİSNA

Sadece konutlardan elde edilen kira gelirlerinde 47 bin TL istisna uygulanacak. İstisna tutarının altında kira geliri olanlar beyanname vermeyecek.

Birden fazla konuttan gelir elde edilmesi durumunda istisna toplam gelir üzerinden bir kez uygulanacak.

Ortak mülkiyette ise her ortak için ayrı ayrı istisna hakkı geçerli.

İSTİSNA DIŞI KALANLAR:

İstisnadan yararlanamayacaklar: ticari, zirai veya mesleki kazanç beyan edenler; toplam gelirleri 1 milyon 200 bin TL'yi aşanlar; kira gelirini süresinde veya eksik beyan edenler.

BEYAN YÖNTEMLERİ

Gerçek gider yöntemi: Gayrisafi Hasılattan Gelir Kanunu'nun 74. maddesinde yazılı giderler düşülecek. Götürü gider yöntemi: Kira gelirinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i gider olarak indirilecek. Götürü yöntem seçildikten sonra iki yıl geçmeden gerçek gider yöntemine dönülemeyecek.

Tevkifata tabi işyeri kira geliri ile konut kira geliri birlikte elde edilirse, konut istisnası düşüldükten sonra toplam gelir 330 bin TL'yi aşarsa her iki gelir de beyan edilecek.

VERGİDEN DÜŞÜLEBİLECEK GİDERLER

Aydınlatma, ısıtma, su, asansör giderleri, Kiraya verilen malların idaresi için yapılan giderler, Sigorta ve vergi, resim, harç giderleri, Belediye harcamaları, onarım giderleri, Kiraladıkları malların kirası.

Götürü gider yöntemini seçenler, gelirden yüzde 15 oranında gider düşebilecek.

KİRACILAR İÇİN ÖDEME KURALLARI

Kira ödemeleri bankalar veya PTT aracılığıyla yapılmalı ve dekont ile kanıtlanmalı. Günlük, haftalık veya kısa süreli kiralamalar da bu kapsama dahil. Mahkeme veya icra yoluyla yapılan ödemeler ise belgelendirme zorunluluğuna tabi değil.

CEZALAR

Kurallara uymayanlar için özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

Cezalar;

Birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı: 35 bin TL'den,

İkinci sınıf tüccar, defter tutan çiftçiler: 17 bin TL'den,

Diğerleri: 8 bin 700 TL'den az olmayacak.

CEZA ALINMAMA DURUMU:

Belge zorunluluğuna aykırı ödemelerde, durumu beş iş günü içinde idareye bildirenler ceza almayacak.

KİRA BEDELİ DÜŞÜK GÖSTERİLİRSE EMSAL KİRA DİKKATE ALINACAK

Kira bedelinin düşük gösterilmesi durumunda "emsal kira bedeli" esas alınacak. Bedelsiz veya düşük kira durumlarında, emsal kira bedeli yetkili makamlarca belirlenen tutar üzerinden uygulanacak. Bazı istisnai durumlarda emsal kira bedeli uygulanmayacak..

BEYANNAME ADRESİ

2025 yılına ait Gelir Vergisi Beyannamesi 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında https://intvrg.gib.gov.tr/hazirbeyan adresinden verilecek.



