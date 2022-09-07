Manisa'nın Kırkağaç kavunu diğer türlerden çok farklı özelliklere sahip. Kokusu ve görüntüsü ile ilk bakışta kendisini belli eden kavunun tadı ise unutulmaz lezzetlerin arasında.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yetişen deseni, kokusu, tadı ve uzun süre tazeliğini korumasıyla ünlenen Kırkağaç kavununda ilk hasat başladı.

Bu yıl hasadın geç başladığını söyleyen üreticiler, kavunda ata tohumu kullanıldığını ve çoğunun asılarak kışa saklanacağı bilgisini verdi.

Kırkağaç kavununun hasadı gecikti

Her yıl 15 Ağustos’ta yapılan, bu yıl olumsuz mevsimsel şartların etkisi ve ekim gününün gecikmesi nedeniyle eylül ayına sarkan Kırkağaç kavununun ilk hasadını, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı yaptı.

7 bin dekar ekim yapıldı

2008 yılında coğrafi işaret alan Kırkağaç kavununda bu yıl 18 bin ton civarında bir rekolte beklediklerini söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, 7 bin dekar civarlarında ekim yapıldığını belirtti.

Kırkağaç kavununda ilk hasat fiyatı: Kilosu 4 lira VİDEO



"Ekim için ata tohumu tercih edildi"

Özarı, rekoltede yarı yarıya bir düşüş olmasına rağmen hibrit tohum kullanmadıklarını, üreticilere organik ürün sunmak için ata tohumunu tercih ettiklerini söyledi.

Kırkağaç kavununun kilosu 4 liraya satılıyor

Bu yıl Kırkağaç kavununa farklı çeşitler eklediklerini söyleyen Özarı, 4 liradan satılan kavun fiyatlarının daha yukarılara çıkmasını beklediklerini ifade etti. Özarı, "Her sene Ağustos ayının 15’inde yaptığımız hasat sezonumuz bu yıl biraz gecikti. Bahar aylarında havanın yağışlı gitmesi, ekim gününün biraz gecikmesi, hasatta da 15-20 günlük gecikmeye sebebiyet verdi. Ama şükürler olsun bir hasat sezonunun daha başındayız. Bu sevincimizi, mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bereketli bir sezon geçiriyoruz. Kavunlarımız çok güzel bir şekilde yetişti, hasatlarımız başladı. İnşallah bugünlerde sizlerin sofrasına doğru gelmeye başlayacak. Fakat üzüldüğümüz bir nokta var.





Kırkağaç kavununun her sene ekilişi biraz daha azalıyor

Kırkağaç kavununun maalesef her sene ekilişi biraz daha azalmakta. Bizim Kırkağaç çiftçisinin 1 dekardan elde ettiği gelir, diğer mahsullerde biraz daha fazla. Ay çiçeğinde, mısırda ve domateste gelir fazla olunca kavunun ekim alanları daralıyor. Bu konuda bir şeyler yapmak lazım. Biz kavunuyla meşhur bir ilçesiyiz. Kendimize has ata tohumumuz var." dedi.

Emin Özarı, bu çeşidin kaybolmaması için kavun üreticilerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destekleme talep etti.

Bugünlerde kavunun kilosu toptan 4 lira bandında gittiğini vurgulayan Özarı, kavunun kilosunun 6-7 liralara çıkması gerektiğini belirtti.

Kırkağaç, bu yıl 18 bin ton civarında bir ürün bekliyor.

Aralık ve ocak aylarında Kırkağaç kavunu yenecek

Bunların büyük bir kısmı olan yüzde 80’i depolarda asılacak. Böylece aralık, ocak aylarında yine sizleri yaz tatlarıyla buluşturacak.

"Hibrit tohumdan daha çok verim alınıyor ama biz ata tohumunu tercih ediyoruz"

İHA'nın haberine göre, uzun yıllardır Kırkağaç’ta çiftçilikle geçimini sağlayan Apti Kayacak ise “Yaklaşık 30-40 yıldan beri kavun işiyle uğraşıyoruz. Askılık yani kışlık kavun. Bunlar kendi tohumlarımızı yani ata tohumlarımız. Birkaç çeşit var, siyahı, sarısı ve alacalısı gibi. Hibrit tohum ekmiyoruz. Türkiye’de her yerde hibrit ekilmeye başlandı. Hibrit tohum verimli olsa da bizim kavunumuzdaki tat gibi olmuyor. Hibrit tohumun verimi yüksek olduğu için herkes hibrit tohum kullanıyor. Biz ata tohum kullanmak için direniyoruz. Fakat verim olarak hibritin yarısı kadar kavun üretebiliyoruz. Bu sene ekimlerimiz biraz düştü. Diğer mahsullerle pek yarışamıyoruz. Hem işçilik hem de masraflar daha çok olduğu için. Ben geçen yıl 30-40 dekar ekmiştim, bu yıl 15-20 dekar ektim, yarı yarıya düşürdüm. Ata tohumu maalesef yok olup gidiyor. Fiyatlar şu an 3.5-4 lira civarlarında.

Fiyatı 10 liraya çıkacak

Askılık kavun olduğu için kışın 6-7-8 hatta 10 liraya satacağımızı düşünüyorum. Verimler bu yıl güzel, inşallah fiyat da güzel olur.” diye konuştu.





