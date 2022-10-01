Kırklareli'deki tek kadın itfaiyeci

Kadınlar her alandaki mesleklerde aktif çalışırken, fiziken zorlanacakları mesleklerde de var olmaya başladı.

Normal bir meslekten çok daha fazla özelliklerin arandığı itfaiyecilikte 23 yaşındaki Elif Yazıcı, başarıdan başarıya koşarak görenleri şaşırtıyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tek kadın itfaiyeci olarak görev yapan Yazıcı ekip arkadaşlarıyla birlikte olaylara müdahale ediyor.

İtfaiyecilik eğitimi aldı

Yazıcı, lisenin ardından meslek arayışında olduğu dönemde itfaiyeci olmaya karar verdi. "Neden bir kadın itfaiyeci olmasın?" diye düşünerek eğitim hayatını buna göre şekillendiren Yazıcı, üniversite tercihleri arasında yazdığı Giresun Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı eğitimini tamamladı.

Görevinde ön sıralarda

AA'nın haberine göre, Lüleburgaz İtfaiye Müdürlüğü'nde yaklaşık 7 ay önce itfaiye eri olarak görevine başlayan Yazıcı, ekip arkadaşlarıyla yangın, kaza, arama ve kurtarma görevlerinde ön sırada yer alıyor.

Yazıcı, itfaiyecilik mesleğini severek yerine getirdiğini belirtti.

Lüleburgaz İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli

Eğitim hayatı sürecinde mesleğe başlayacağı ilk günü merakla beklediğini aktaran Yazıcı, "Yaklaşık 7 aydır Lüleburgaz Belediyesinde itfaiye eri olarak görev yapmaktayım. Bir itfaiye istasyonunun önünden geçerken 'Neden bir kadın itfaiyeci olmasın?' diye düşündüm. Sonrasında da üniversitede de eğitim hayatımı bu şekilde ilerletmek istedim. Giresun Üniversitesi'nden mezun oldum ve Lüleburgaz İtfaiye Müdürlüğü'nde görevimi yerine getiriyorum." diye konuştu.

"İnsan hayatına dokunmak güzel"

İnsan hayatına dokunmanın çok güzel bir şey olduğunu vurgulayan Elif Yazıcı şöyle devam etti:

"Onların da size teşekkür etmesi de çok harika. Tabii ki bunlar güzel duygular. Kendimle gurur duyuyorum. Bu mesleği yapan kadın meslektaşlarımla da gurur duyuyorum. Bir ihbar aldığımızda heyecanlı oluyoruz. İlk çünkü neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Tabii bir korku falan olmuyor kesinlikle çünkü işi nasıl yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bir insan da olsa hayvan da olsa, onu kurtarmak tabii ki de mutluluk verici oluyor. Çünkü bir can kurtarıyorsunuz. Çoğu insanın korktuğu hayvanlara siz dokunuyorsunuz veya kaçtığı bütün olayları siz koşarak gidiyorsunuz. Yangına kimse girmez ama biz bunu işimiz olduğu için severek yapıyoruz ve severek müdahale ediyoruz. Bunlar güzel duygular."