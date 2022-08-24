Kırsal kalkınma desteklerinden daha fazla proje yararlanacak

Türkiye'nin öncelikli hedeflerinden birisi de kırsal kalkınma desteklerinden yararlanmak olarak öne çıkıyor.

Kırsal Kalkınma Programı'nın bütçesinden faydalanacak üretici sayısını artırmak amacıyla şart olarak aranan puan seviyesi 65'ten 30'a düşürüldü. Bu da daha çok projenin destekten yararlanması anlamına geliyor.

Proje başvurularında talep edilen destek tutarı 8,3 milyar lira

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırsal Kalkınma Programı'nın 11. Çağrısı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) sunulan proje başvurularında talep edilen destek tutarının 8,3 milyar lira olduğunu söyledi.

Kirişci, 30 ve 65 arasında sıralama puanına sahip diğer başvuruların da desteklenmesi için program bütçesindeki ulusal katkı miktarını artırdıklarını dile getirdi.

5,5 milyar lira hibe ile 10 milyar lira yatırım gerçekleşecek

Bakan Krişci, açıklamasında "Bu sayede, 11. Çağrı kapsamında kırsal alanlarda yapılacak yatırımlara verilecek yaklaşık 5,5 milyar lira hibe ile 10 milyar lira yatırım gerçekleştirilerek üretimin ve istihdamın daha da artırılmasını hedefliyoruz." dedi.

Şu ana kadar 21 bin 43 projeye destek sağlandı

AA'nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, şu ana kadar program kapsamında 21 bin 43 projeye destek verildi. Bunların yatırım tutarı 15 milyar 545 milyon 873 bin 418 lira olarak kayıtlara geçti. Ödenen hibe tutarı ise 8 milyar 281 milyon 837 bin 491 liraya ulaştı.