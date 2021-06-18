Kısa vadeli dış borç stoku nisanda arttı

Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku, nisanda 2020 sonuna göre yüzde 4,5 artarak 144 milyar 700 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2021 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, nisanda 2020 sonuna kıyasla yüzde 4,5 artarak 144 milyar 700 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1 artışla 58 milyar 500 milyon dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,5 yükselişle 62 milyar 300 milyon dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 sonuna göre yüzde 2,5 azalarak 8 milyar 700 milyon dolara indi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,1 azalarak 20 milyar 100 milyon dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 4,5 artışla 13 milyar 800 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 1,5 yükselişle 16 milyar dolara çıktı.

İTHALAT BORÇLARI YÜKSELDİ

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 sonuna göre yüzde 6,2 artarak 56 milyar 700 milyon dolara yükseliş gösterdi.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 94.3 MİLYAR DOLAR

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu, 2020 sonuna göre yüzde 3,5 artarak 26 milyar 600 milyon dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu ise yüzde 3,2 yükselerek 94 milyar 300 milyon dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar, geçen yılın sonuna göre yüzde 5 artarak 64 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4,1 yükselerek 80 milyar 200 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, nisan sonu itibarıyla 424 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 177 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

KISA VADELİ BORCUN PARA CİNSİNDEN DAĞILIMI

Nisan sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu; yüzde 44,8'i dolar, yüzde 27,5'i euro, yüzde 12,5'i TL ve yüzde 15,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.