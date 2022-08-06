Kocaeli, otomotiv ihracatının lideri

565 milyon 418 bin dolarlık otomotiv ihracatı ile Kocaeli en fazla ihracaT gerçekleştiren il olarak liderliğe oturdu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artışla 2 milyar 51 milyon dolar oldu.

Otomotivin toplam ihracattan aldığı pay yüzde 11,1

Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan endüstrinin ülke ihracatından aldığı pay ise yüzde 11,1 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul, Kocaeli'den sonra ikinci

TİM verilerine göre, Kocaeli otomotiv endüstrisi, geçen ay 565 milyon 418 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul 544 milyon 119 bin dolarla ikinci ve Bursa 336 milyon 517 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti. Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 223 milyon 526 bin dolar ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, başkent Ankara 85 milyon 354 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Otomotiv ihracatında ilk 5 il

Kocaeli

İstanbul

Bursa

Sakarya,

Ankara

Birleşik Krallık ilk sırada

AA'nın haberine göre, Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Birleşik Krallık oldu. Türkiye'den Birleşik Krallık'a temmuz ayında 321 milyon 8 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi. En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Birleşik Krallık'ı, 293 milyon 925 bin dolarla Almanya, 152 milyon 482 bin dolarla İtalya ve 148 milyon 861 bin dolarla Fransa izledi.

Türkiye'nin ABD'ye otomotiv ihracatı 107 milyon 909 bin dolar, Rusya Federasyonu'na 49 milyon 532 bin dolar ve Ukrayna'ya 13 milyon 338 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.





Otomotiv ihraç edilen ilk 4 ülke