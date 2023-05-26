Kocaeli'deki yatırımlar 4 bin kişilik istihdam sağlayacak Teşvik kapsamına alınan yatırımların başarısı ve istihdama katkısı daha yüksek oluyor. Bu kapsamda sanayi kenti Kocaeli de aldığı yatırımlarla önemli bir sayıda istihdam vadediyor.

AA

Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan 189 yatırım projesi, yılın ilk çeyreğinde teşvik kapsamına alındı.

Sabit yatırım tutarı ise toplamda 9 milyar 975 milyon lira olarak öngörülüyor.

Kocaeli'de yapılacak yatırımlar için düzenlenen teşvik belgesi sayısı büyüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Kocaeli'de gerçekleştirilecek yatırımlar için ocak-mart döneminde düzenlenen yatırım teşvik belgesi sayısı, geçen yılın aynı periyoduna göre yüzde 133 artış gösterdi.

Geniş iş fırsatları

Kentin yatırım merkezi olma özelliğini pekiştirirken, söz konusu yatırımlar için öngörülen istihdam sayısı bölgedeki geniş iş fırsatlarına işaret ediyor.

Yabancı sermayeli projeler de yatırımlar arasında yer alıyor

Destek kapsamına giren yatırımlar arasında yabancı sermayeli projeler de bulunuyor. Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 9'unu oluşturan yabancı projelerin öngörülen sabit yatırım tutarı 647 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Sabit yatırım tutarı 9 milyar 975 milyon lira

Teşviklendirilen yerli ve yabancı sermayeli projelerin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 9 milyar 975 milyon lira oldu.

Destek verilecek bu yatırımlar tamamlandığında kentte 3 bin 851 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Yatırımların öncüsü sanayi sektörü

Devlet desteklerinden yararlanacak yatırımların büyük kısmını imalat sanayi projeleri oluşturuyor. Söz konusu dönemde verilen yatırım teşvik belgelerinin yüzde 80'ini imalat sanayi yatırımları kapsadı.

Teşvik alan 151 sanayi projesinin sabit yatırım tutarı 8 milyar 694 milyon lira oldu.

Vergi indirimi

Teşvik kapsamına alınan projeler, devletin sağladığı sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanacak.

Tamamlanan yatırımlar 462 kişiye iş sağladı

Öte yandan, Bakanlık tarafından yılın ilk çeyreğinde Kocaeli'de yatırım süreci tamamlanan 11 projeye tamamlama vizesi verildi. Kentte işletmeye geçen teşvikli projelerin birini komple yeni, 8'ini tevsi, 2'sini de diğer yatırımlar oluşturdu. Sabit yatırım tutarı 427 milyon 917 bin lirayı bulan ve ağırlıklı olarak imalat sanayisi yatırımlarından oluşan projelerle 462 kişi iş sahibi oldu.