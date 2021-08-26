Konut kiralama alanında 'kapora dolandırıcılığı' arttı

Kiralar artıp, kiralanacak ev azalınca fırsatçılar tarafından bu alanda yapılan sahtekarlık artış gösterdi.

Konut kiralamak isteyenler kendi ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun konut bulduklarında, karşısındakine güvenip evi ellerinden kaçırmamak için kapora veriyor. Ancak sahtekarlar bu durumdan yararlanarak sahte ilanlara kapora alıp, ev arayanları mağdur bırakıyor.

"SAHTE İLANLARA DİKKAT"

Daha uygunu kiralık ev bulma derdinde olan vatandaş, kapora dolandırıcılarının eline düşüp mağdur oluyor. Konut kiralarının artışı dolandırıcıların önünü açtı. Elindeki parayı da kaptırırken sektör temsilcileri vatandaşlara "sahte ilanlara dikkat" çağrısında bulunuyor.

KAPORA DOLANDIRICILARI FAHİŞ KİRA ARTIŞINI FIRSAT BİLİYOR

Özellikle bazı bölgelerde farklı sebeplerden dolayı konut kiralarında yaşanan fahiş kira artışını fırsat bilen kapora dolandırıcıları, "oltalama yöntemi" denilen yöntemle tüketiciyi mağdur ediyor.

İLANA TALEBİN YOĞUN OLDUĞU BAHANESİ KULLANILIYOR

Kendilerine ait olmayan evleri, muadillerin çok altında fiyatla ilana koyup, ilana yoğun talep olduğu bahanesiyle tüketiciden evi henüz görmeden kapora ya da toplu kira yatırmasını isteyen dolandırıcılar, ödemenin yapılmasının ardından ortadan kayboluyor.

Söz konusu kişiler vatandaşı dolandırırken en çok, kiraya vereceği evin bulunduğu şehirden başka yerde yaşadığı gerekçesini kullanıyor.

Sürece ilişkin Tüketiciler Derneği Genel (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, konut kiralarında yaşanan artış sürecinin dolandırıcılar için bir fırsat oluşturduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Kiralarda yaşanan fahiş artışlar, kapora dolandırıcılığını artırdı. Bu konuda 'oltalama yöntemi' dediğimiz yöntemle insanlar mağdur ediliyor. Fiyatlar yükseldiği için güzel semtlerde özellikle bakımlı, hatta eşyalı kiralık olmayan veya bir başka emlakçının portföyünde olan daireyi kendi kiralıyormuş ilan veriyorlar, çok talep olduğunu söyleyip kapora istiyorlar.

ÇOK MAĞDUR VE DOLANDIRICI VAR

Bu anlamda çok dolandırıcı ve mağdur var. Ev kiralamak isteyenler internet sitesi üzerinden, evi, ev sahibini görmeden uzaktan para göndermesinler, doğruluğundan emin olsunlar."