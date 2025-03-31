Konut ve taşıt ilanlarında yetki doğrulaması dönemi başlıyor

Haber Merkezi

İnternet üzerinden yapılan konut ve taşıt satışları için yeni bir düzenleme yapıldı.

Düzenlemeyle birlikte, dijital platformlarda yetkisiz ilanlar dönemi sona erecek.

YETKİ DOĞRULAMASI ZORUNLU TUTULACAK

Ticaret Bakanlığı'nın taşıt ilanları için başlattığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasında 2 aylık geçiş süresi tamamlandı.

1 Nisan'dan itibaren taşıt ilanları için yetki doğrulaması zorunlu hale gelirken, konut ilanları için ise bu uygulama 7 Nisan'dan itibaren başlayacak.

TAŞIT İLANLARI İÇİN 1 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Yeni düzenleme ile birlikte platformlardaki taşıt ilanları sadece ilana konu taşıt sahibi, birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşıt sahibince yetkilendirilen belgeli işletmelerce verilebilecek.

Taşıt sahiplerinin, oto galeri işletmelerini e-Devlet üzerinden yetkilendirmesi gerekecek.

1 Nisan'dan itibaren, ilan platformlarında yetki doğrulaması yapılmadan taşıt ilanı yayınlanamayacak. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmelerince ilan girişi yapılamayacak.

KONUTTA 7 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Konut ilanları için yetki doğrulaması uygulaması ise 7 Nisan’da devreye girecek. Mülk sahipleri, emlak ilanlarını e-Devlet üzerinden yetkilendirerek verebilecek.

Bu tarihten sonra, yetki belgesi olmayan emlakçılar tarafından verilen ilanlar platformlardan kaldırılacak. Ayrıca, aynı mülk için birden fazla emlakçıya ilan verme izni verilebilecek.

DÜZENLEME TÜM ELEKTRONİK İLANLARI KAPSAYACAK

Yeni düzenleme, sosyal medya da dahil olmak üzere tüm elektronik ortamda verilen ilanları kapsayacak.

Bu adım, dijital platformlarda güvenli işlem yapmayı sağlamak ve dolandırıcılık gibi olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla hayata geçirildi.4o mini