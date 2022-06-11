1 temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak olan konutlarda kira artışına yüzde 25 sınırlaması getiren yasa Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Meclis'ten geçen kira artışlarıyla ilgili düzenleme hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kira artışını yüzde 25 ile sınırlıyor. 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli ve devam eden sözleşmeler üzerinde uygulanacak" demişti.

Söz konusu yasa Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kira artışı yüzde 25 ile sınırlandı

Bugünden itibaren 1 Temmuz 2023’e kadar geçerli olacak olan yasa ile kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek.

Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 25’in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak.

Oranları geçen sözleşmeler geçersiz sayılacak

Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz olacak.

Kira artışlarına çözüm olması amaçlanıyor

Yüksek enflasyon rakamları nedeniyle kira artışları uzun süredir tartışma konusuydu. Düzenleme ile bu sorunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Resmi Gazete'de yer alan karar ise şu şekilde:

"MADDE 4- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”