KOOP Market markası bugün hizmete girdi

Tarım Kredi KOOP Market Genel Müdürü Şevket Varol Halepli, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında hizmet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin bugünden itibaren yeni adıyla "KOOP Market" markasıyla hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, 2026'daki hedef doğrultusunda yeni konseptle yaklaşık 150 ilave mağazayla hayata devam edileceğini aktararak, 2025'in yılı 4 bin 500 mağazayla kapatacağı belirtti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni adıyla "KOOP Market"in yeni marka kimliği, iletişim vizyonu ve kampanyası basın toplantısında tanıtıldı.

MARKA YENİLENDİ

Yaklaşık 6 ay öncesinde markanın yenilendiğini söyleyen Halepli, "Peyderpey yeni açtığımız mağazalarda veya yenilediğimiz mağazalarda eski Tarım Kredi Kooperatif Marketleri logosunu değiştiriyoruz. Bu değiştirme işlemini sadece yeni marketlerimizde ve yenilediğimiz marketlerde yapacağız. Hiçbir şekilde eski marketlerimizin tabelalarını değiştirmeyeceğiz." diye konuştu.

"ÜRETİCİDEN DEREKT ARACISIZ TÜKETİCİYE ÜRÜNLERİ ULAŞTIRAN BİR YAPI"

Halepli, yeni adı, yüzü ve iletişim yaklaşımıyla KOOP Market'in üreticiden direkt aracısız tüketiciye ürünlerini ulaştıran bir yapı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

Biz bir market değiliz. Türkiye'de Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren bir ekosistemin son halkasıyız. Çiftçimizden başlayan bir süreç var. Çiftçimizin ürettiği ürünleri, doğal ürünleri, güvenli ürünleri direkt olarak kendi fabrikalarımızda işleyerek son halka olan KOOP Market'lerde güvenli bir şekilde tüketicilerimize sunuyoruz. 2 bin 356 KOOP Market ile tüketicilere hizmet ediyoruz. Toplamda Tarım Kredi Kooperatifleri içerisinde olan ve bakkal konsepti dediğimiz bakkalların içinde bulunan özel reyonlarla birlikte şu anda Türkiye'de 4 bin 500 satış noktamız var.

SIFIR ATIK MAĞAZASI SAYISI ARTACAK

Bademli, dolum istasyonlarının Sıfır Atık Kampanyası kapsamında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşın evden plastik ya da cam ürününü getirip istediği ürünü sütte, yağda doldurup evine götürmek ve tabiata zarar vermemek amacıyla yapılmış bir proje. Şu an Türkiye çapında 4 mağazamızda var. Sıfır Atık Projesi kapsamında önümüzdeki yıl toplam 10 mağazada olacağız. Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de.

Tüketicilerin ilgisi gayet iyi, vatandaş bunu önemsiyor. Hem tabiatı kirletmemek adına hem de ambalaj maliyetleri ürüne yansımadan daha uygun fiyata vatandaş bu ürünle buluşturulduğu için önemsiyor. 'Neden bizim semtimizde yok? Neden bizim ilimizde yok?' diye de talep geliyor.

"4 BİN 500 MAĞAZAYA ULAŞTIKTAN SONRA VATANDAŞIN BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ"

Tarım Kredi'nin çok hızlı büyüdüğünü, kısa sürede 4 bin 500 mağazaya ulaştığını aktaran Bademli, "4 bin 500 mağazaya ulaştıktan sonra vatandaşın beklentisi değişti. Hedef kitleler değişiyor. Gençler farklı alışverişler yapmak istiyor. Bir isim değişikliği yaptık, bu isim değişikliğinde yeni konseptler herkese hitap edecek, şeffaf, güvenilir, en kaliteli ürünü, en uygun fiyata halkımızla buluşturmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.