Koronavirüs salgını Gümüşhane’nin ünlü şeker fasulyesini de vurdu

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde her yıl tonlarca üretilen coğrafi işaretle tescilli ünlü Kelkit kuru fasulyesi, pandemi sürecinde ortaya çıkan pazarlama sorunlarından ötürü çiftçinin elinde kaldı.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde, toptan alımların azalmasıyla şeker fasulyesinin satışı düştü. Üreticiler, pazar sıkıntısı yaşadıkları ürünleri için pazar arıyor.

İlçenin önemli gelir kaynaklarından olan ve coğrafi işaretle tescilli ünlü Kelkit Kuru fasulyesinde, hasat dönemi tamamlandı.

Birçok evreden geçirilerek zahmetle üretilen ve 'şeker fasulyesi' olarak da bilinen kuru fasulye, özellikle fabrikaların yemekhanelerinin tüm dünyayı etkisi altın alan koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olması nedeniyle bu yıl beklenen rağbeti görmedi.

TOPTAN ALIMLAR DÜŞÜNCE, PERAKENDE SATIŞ YAPMAK İSTEDİLER

Toptan alımların düşmesi üzerine perakende satışlara yönelmek durumda kalan çiftçiler, ürünlerini pazarlamanın yollarını arıyor.

"KURU FASULYE ÜRETİMİNDE 6’NCI SIRADAYIZ"

Kelkit Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Servet Daltaban, bölgede yetiştirilen kuru fasulyenin çiftçilerin gelir kapısı olduğunu hatırlatarak, kuru fasulye üretiminde, ton bazlı hektar ve üretim olarak 6’ncı bazen 7’nci sırada olduklarını söyledi.

Daltaban, “Özellikle bu yıl coğrafi işaret alındıktan sonra ciddi manada üretim kapasitemizi artırdık.

PAZARLAMA SORUNU ORTAYA ÇIKTI

Pandemi süreciyle birlikte pazarlama sorunu ortaya çıktı. Kelkit, Şiran ve Köse havzalarında 700 ton civarında fasulyemiz var. Bu ürünümüzü satmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimiz ürünlerinin satışı ve pazarlaması konusunda ciddi manada sorun yaşıyor. Bu durum da bizleri endişelendiriyor.” dedi.

“KORONAVİRÜSTEN ÖTÜRÜ PAZARA GİRMEKTE ZORLANIYORUZ”

Kuru fasulye üreticisi Hakan Gürbüz de bu seneye kadar ürünlerin ellerinde kalmadığını belirterek, “Pandemi süreciyle birlikte pazara girmekte zorlanıyoruz. Sadece benim elimde yaklaşık 6-7 ton ürün var. Şu anda çiftçimiz inanılmaz bir şekilde sıkıntı içerisinde. Ürün elimizde kaldı. Bunun çözümü ne olur nasıl olur bilmiyorum ama devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz.

KIŞ KAPIDA

Ürünümüzü satmamız gerekiyor. Bölgede herkes maalesef aynı sorunu çekiyor ve kış kapıda. İnsanlar fasulyelerini satıp rahat bir kış geçirmek istiyor.” diye konuştu.

“EŞE DOSTA SATIYORUZ”

Murat Balcı ise, “Geçimimizi bu ürünlerle sağlıyoruz. Fasulyemizi bizler toptan sattığımızda bir faydasını görüyoruz. Parça parça eşe dosta sattığımızda çok fazla bir getirisi olmuyor.” ifadelerinde bulundu.