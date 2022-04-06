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    Koronavirüs vakaları İngiltere'de hava yolu sektörünü aksattı

    İngiltere'de hava yolu şirketleri, koronavirüs salgını nedenli personel yetersizliği gerekçesiyle uçuşlarını iptal etti.
    • AA
    • 06.04.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 17:51
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    Koronavirüs vakaları İngiltere'de hava yolu sektörünü aksattı

    İngiltere'de hava yolu şirketleri, koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda çalışanın izinli olması sonucu doğan personel yetersizliği nedeniyle uçuşlarını iptal ediyor.

    İngiltere'nin dev hava yolları uçuşlarını iptal ediyor

    British Airlines, bugün itibariyle Londra'nın en büyük havalimanı Heathrow'dan kalkması planlanan 78 uçuşu, easyJet de Gatwick Havalimanı'ndan kalkması planlanan 30 uçuşu iptal ettiğini duyurdu. İptaller arasında Amsterdam, Krakow, Bologna ve Berlin uçuşları da bulunuyor.

    Paskalya yoğunluğu var

    Paskalya kutlamaları nedeniyle yoğunluğun yaşandığı İngiltere'deki havalimanlarında bekleyenlere "uçuşların salgın nedeniyle çalışabilecek personel yetersizliği sonucu gerçekleştirilemediği" yönünde açıklama yapılıyor.

    Koronavirüs vakaları İngiltere de hava yolu sektörünü aksattı #1

    Bir şirket sadece geçen hafta 222 uçuşunu iptal etti

    EasyJet, sadece geçen hafta sonu 222 uçuşun iptal edildiğini duyurmuştu. İptal edilen uçuşların 66'sının önceki gün yapılması planlanıyordu.

    EasyJet'ten yapılan açıklamada, "Avrupa genelinde yüksek Kovid-19 oranlarının bir sonucu olarak, tüm işletmeler gibi EasyJet çalışanları arasında da hasta olan çalışan sayısı yüksek seyrediyor." denildi.

    İngiltere'de, uçuşları iptal edilmeyen yolcular ise havalimanlarındaki "kaos" nedeniyle uzun kuyruklarla karşı karşıya kalıyor.


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