KOSGEB, bir yılda 9 bin 210 kadını destekledi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilere destek sağladı.

Bu doğrultuda, KOSGEB yürüttüğü programlarla, geçen yıl 9 bin 210 kadın girişimcinin işletme kurmasına destek oldu.

Böylece kadınlara sağlanan girişimcilik desteklerinin, toplam girişimcilik destekleri içindeki payının artırılması amaçlanıyor.

Geçen yıl bu alandaki pay yüzde 26,8 olurken, 2026'da yüzde 27, 2027 ve 2028'de ise yüzde 27,5 olması öngörülüyor.

EĞİTİMLER SÜRÜYOR

Öte yandan KOSGEB'in, başvuranların girişimcilik desteklerinden yararlanması için ilk adım olarak belirlediği girişimcilik belgesi alınmasına yönelik faaliyetleri de devam ediyor. Kadınların da girişimcilik belgesi alması için söz konusu eğitimler sürüyor.

48 BİN 382 KADIN BELGE ALDI

Bu kapsamda, KOSGEB'in düzenlediği eğitimlerle, geçen yıl 48 bin 382 kadın, girişimcilik belgesi almaya hak kazandı.

KOSGEB, yeni işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak için "Girişimci Destek Programı İş Kurma Desteği" ile de geçen yıl 8 bin 547 kadına destek verdi.

DESTEKLENEN SEKTÖRLER

Geçen yıl, girişimcilik destekleri çerçevesinde KOSGEB, kadın girişimciler, yoğun olarak hizmet, imalat, ticaret ve inşaat sektörlerinde desteklendi.