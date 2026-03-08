Türkiye'den iki ayda 388 milyon doları aşkın fındık ihracatı geliri

Fındık üretimi ve ihracatı, Karadeniz için önemli ihracat potansiyeli taşıyor.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada, 1 Ocak-28 Şubat 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

YURT DIŞINA 28 BİN 900 TON FINDIK SATILDI

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 28 bin 900 ton fındık satıldığı, karşılığında 388 milyon 695 bin dolar gelir elde edildiği belirtildi.

GEÇEN YIL AYNI DÖNEMDE YAPILAN İHRACAT

Öte yandan, geçen yılın aynı döneminde yapılan 51 bin 667 ton fındık ihracatından 421 milyon 559 bin dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.