Adana’nın Kozan ilçesinde kamıştan sepet örerek geçimlerini sağlayan edeler, verilen destekle rafa kaldırdıkları sanatlarını yeniden icra ederek üretime başladı.

Kozan Belediyesi tarafından Yöresel Ürün Satış Ofisi'nin kurulması ile ilçedeki kadınlar yöresel ürünleri üreterek ev ekonomilerine katkı sunarken, ilçede edeler (abdallar) olarak bilinen vatandaşlar ise projede kadınların ürettiği yöresel lezzetlerin sergilendiği sepetleri üreterek ev ekonomilerine katkı sunuyor.

"SEPETLER DOĞAL ÜRÜN, SANATIN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Ağlıboğaz Mahallesi'nde çocukları ile birlikte kamışları tek tek temizleyip örerek sepet yapan edeleri ziyaret eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Yıllarca bu sepet örme kültürü burada var. Köylerde meyve sebze bu sepetlerle taşınırdı. Daha önce Ankara’ya portakal yollamak için ördürdük. Doğal bir ürün. Biz de yöresel ürünlerimizi bu sepetler ile taşıyoruz.





SEPET YAPIMINA YETİŞEMİYORLAR

Şu an çalışıyor ve yetiştiremiyorlar. 250 sepet yaptırdık şu an 150 tane daha yapacaklar. Yazın yaylalara gidiyorlar hatta üretime devam etmeleri için ham maddelerini taşıyalım orada da üretmeye devam etsinler istiyoruz.” dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ İLE MESLEĞİ YÜRÜTÜYORUZ"

Çocukları ile birlikte el emeği göz nuru sepetler için mesai yapan Dilek Gökal, “Hepimiz örüyoruz. Unutulmuştu. Başkan sayesinde tekrar başladık. Örerken mutluyuz. Çocuklarımız ile mesleğimizi yürütüyoruz.” dedi.

Kozan'da kamıştan sepet yapan edeler, üretime başladı VİDEO

"SATILMADIĞI İÇİN YAPIMI DURMUŞTU"

Yılmaz Gökal ise 12 yaşından beri sepet ördüğünü belirterek, “Uzun süredir satılmadığı için yapmıyorduk. Belediye başkanı bize deneme olarak yaptırdı, şimdi ekmeğimizi çıkarıyoruz. Bu iş olmasa aç kalırız.

"DAVULCULUK VE SEPET İŞİMİZ"

Davulculuk ve bu sepet işimiz. Düğün sezonu bitti, kamış imdadımıza yetişti. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Şu an belediye dışında Kayseri, Mersin, Tufanbeyli, Adana, Saimbeyli, Sarız’dan talep var. Toptan satışımız 20 liradan başlıyor.” diye konuştu.