Kredi kartı borcu yapılandırma başvurularında son durum

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bireysel kredi kartı borçlarına yönelik yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi dün sona erdi.
Bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi tamamlandı.
BORÇLAR 48 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLDİ
BDDK'nın 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.
ASGARİ ÖDEME VE TAKSİT BİR ARADA HESAPLANIYOR
Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.
KARTI KULLANMAK İÇİN BORCUN YÜZDE 50'Sİ ÖDENMELİ
Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.
Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.
AZAMİ FAİZ ORANINI YÜZDE 3,11
Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.