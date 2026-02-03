Kredi kartı limitlerinde son tarih: 15 Şubat

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) ocak ayı sonunda aldığı kararların ardından finansal disiplini güçlendirmek amacıyla kredi kartı limitlerinde yeni bir dönem başlıyor.

Bankalara, müşterilerin kredi kartı limitlerini yeniden belirlemeleri için 15 Şubat’a kadar süre verildi. Düzenleme kapsamında, kişilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam limiti esas alınacak.

Kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75'i karardan etkilenmeyecek.

TÜM KREDİ KARTLARI TEK KALEMDE DEĞERLENDİRİLECEK

Limit belirleme sürecinde, bir kişiye ait tüm kredi kartlarının toplam limiti dikkate alınacak. BDDK kararına göre, 2025 yılı sonuna kadar yapılan kredi kartı harcamaları, bu hesaplamada temel alınacak.

400 BİN LİRAYA KADAR OLAN LİMİTLER İLK AŞAMADA KORUNACAK

İlk aşamada, toplam kredi kartı limiti 400 bin liraya kadar olan müşterilerin limitlerinde bir değişiklik yapılmayacak. Ancak bu tutar, tek bir kartı değil, kişinin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplamını kapsayacak.

400 BİN LİRA İSTİSNASI NASIL UYGULANACAK?

Bir kişinin farklı bankalardan aldığı kredi kartlarının toplam limiti 400 bin lirayı aşıyorsa, bu istisnadan yararlanamayacak. Toplam limit 400 bin liranın altında kalan müşterilerin kart limitleri korunacak. Ancak bu sınırın biraz üzerinde olan kartlarda limit düşüşü ihtimali bulunuyor.

LİMİT DÜŞERSE ARTIRIM KAPISI AÇIK

15 Şubat sonrası yapılacak düzenleme sonucunda, bir kişinin toplam kredi kartı limiti 400 bin lira veya altına düşerse, bu tutara kadar yapılacak yeni limit artış taleplerinde gelir belgesi aranmayacak. Örneğin, toplam kart limiti 300 bin liraya düşen bir müşteri, yeniden 400 bin liraya kadar limit artışı talep edebilecek. Ancak bankalar bu artışta da müşterinin diğer bankalardaki kart limitlerini dikkate almak zorunda olacak.

400 BİN LİRANIN ÜZERİNDEKİ KARTLAR DA ETKİLENECEK

Toplam kredi kartı limiti 400 bin liranın üzerinde olan müşteriler için de limit azaltımı gündemde. Örneğin, 450 bin lira limitli bir kartta 2025 yılı boyunca 200 bin lira harcama yapılmışsa, kullanılmayan limitin yarısı düşülecek ve kart limiti 325 bin liraya indirilecek. Benzer şekilde, 600 bin lira limitli bir kartta yıl içinde 400 bin lira harcama yapılmışsa, limit 500 bin liraya düşürülebilecek.

750 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLANLARA DAHA KATI UYGULAMA

BDDK kararına göre, toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde olan kart hamillerinin limitleri, kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80’i kadar azaltılacak.

YENİ KART BAŞVURULARINDA KURALLAR SERTLEŞTİ

2026 yılı itibarıyla yeni kredi kartı başvurularında daha katı kurallar uygulanacak. İlk yıl kredi kartı limiti, net maaşın en fazla iki katı olacak. İkinci yıldan itibaren ise bu tutar en fazla gelirin dört katına çıkarılabilecek.

LİMİT HESABINDA NET GELİR ESAS ALINACAK

Yasal düzenlemelere göre bankalar, kredi kartı limiti belirlerken müşterinin net aylık gelirini dikkate almak zorunda. BDDK, tüm kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar gelir belgeleriyle uyumlu hale getirilmesini istedi. Bankalar, kredi notu, mevcut borç durumu ve ödeme alışkanlıklarını dikkate alarak limit belirleme uygulamasını sürdürmeye devam edecek.

KREDİ KARTLARINDA SON DURUM

Aralık 2025 verilerine göre sektörde yaklaşık 13,3 trilyon lira bireysel kredi kartı limiti bulunmakta olup toplam limitin sadece yüzde 21’i kullanılmakla beraber, yüzde 79’u kullanılmamaktadır.

Sektörde Aralık 2025’te 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunmakta olup, bunun 30,6 milyonu yani yüzde 75’i 400 bin lira altında kredi kartı limitine sahiptir.

Yani kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75’i söz konusu karardan etkilenmemektedir.

750 bin lira altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 90 düzeyindedir.

750 bin lira üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay yüzde 48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık yüzde 20’dir.