Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 19 Eylül haftasına ait bankacılık sektörü verilerine göre, bankalardaki toplam kredi hacmi 20 trilyon 819 milyar TL’ye yükselirken, bireysel kredi kartı ve tüketici kredileri toplamı 5 trilyon 6 milyar TL oldu.

KREDİ KARTI ALACAKLARI

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 azalarak 2 trilyon 461 milyar 781 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 909 milyar 997 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 551 milyar 784 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 545 MİLYAR LİRAYA DÜŞTÜ

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 3 milyar 751 milyon lira azalarak 2 trilyon 544 milyar 523 milyon liraya indi.

Söz konusu tutarın 618 milyar 236 milyon lirası konut, 50 milyar 637 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 875 milyar 649 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 9 milyar 665 milyon lira artarak 3 trilyon 79 milyar 106 milyon lira oldu