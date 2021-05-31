Kripto para düzenlemesinde detaylar belli oldu

Türkiye'nin kripto para yasasının 2021 sonuna kadar hazır olması bekleniyor. Komisyona sunulan raporda, Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların nasıl düzenleneceğine dair bilgiler yer aldı.

Dünyada Bitcoin başta olmak üzere kripto para varlıkları, son dönemlerde oldukça popüler hale geldi.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan söz konusu yatırım araçları, Türkiye'nin de yakın takibinde.

Türkiye'nin kripto para yasasının 2021 sonuna kadar hazır olması bekleniyor. Komisyona sunulan raporda, Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların nasıl düzenleneceğine dair bilgiler yer alıyor.

BORSALARA SERMAYE ŞARTI

Türkiye’de para ve kur politikalarının yönetiminden sorumlu Merkez Bankası, dünyadaki paranın geleceğinde belirleyici olacağı gözüyle bakılan “kripto varlıklar” hakkında rapor hazırladı.

Basına yansıyan bilgilere göre, borsalar için sermaye şartı aranacak. Ayrıca vergi mevzuatı da şart koşuluyor.

İlk olarak faaliyet gösteren şirketler için lisans ve asgari sermaye şartı getirilmesi, şirketler için teknik yeterlilik ve kurumda çalışanlarda SPK lisansı şartının aranması, getirilmesi planlanan düzenlemeler içinde yer alıyor.





VERGİLENDİRME DE MASADA

Şu anda ülkemizde, kripto paralara ilişkin vergi mevzuatı da dahil herhangi bir yasal altyapı ve düzenleme bulunmuyor. Üzerinde çalışılan yasada, kripto para kazançlarının vergilendirilmesi yönelik diğer ülkelerin aldığı kararlar inceleniyor.

Örneğin, ABD kripto para sahiplerinden gelir vergisi alıyor, Almanya ise 600 eurodan düşük değerler için vergi almıyor.

Güney Kore elde edilen kazançtan yüzde 20 vergi alırken; Hong Kong, Singapur, Malta ise vergi almıyor.

Türkiye’de ise stopaj alınması üzerinde duruluyor. Aracı kurum izni alan kripto para işlem platformlarının, kullanıcı adına stopaj uygulanabileceği, bu platformların vergilendirmede aracı olacağı kaydedildi.

Kripto paranın emtia olarak kabul edilmesi durumunda, sürekli alım satım yapanların mükellef olması gündeme gelebilecek.

TÜRKİYE'DE 22 BORSA VAR

Kripto para borsası Thodex’le ilgili yaşanan sürecin ardından gözler kripto piyasasına çevrildi.

Türkiye’de 5 milyonun üzerinde kişinin kripto para yatırımcısı olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’de 22 borsa var, ancak merdivenaltı olanlarla birlikte sayının 40’ı bulduğu belirtiliyor.

Kripto piyasasında 22 borsanın borsa şeklinde hareket ettiği, kendisini internetten ilan ettiği, yatırımcıların borsaya girer gibi kripto para alım satımı yapabildiği belirtildi.

Kalan 18 borsanın ise firma gibi hareket ettiği, yatırım yapmak isteyenlerin paralarını bu firmalara verdiği ve alımların bu firmalar tarafından yapıldığı ifade edildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

“Kripto Varlıklar” adlı raporda; avantajlar, dezavantajlar ve vatandaşların dikkatli olmalarına yönelik ciddi uyarılar var.

Bu alanda hizmet sağlayıcıların düzenlenmemesinin dolandırıcılık ve suistimallere yol açtığı, vatandaşların büyük maddi kayıplara yaşadığı ifade edildi.

Dünya merkez bankalarının pilot araştırmalar yaptığı kripto varlık sistemlerine ilişkin, Türkiye’de de Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinesinde çalışmalar yürütüldüğü, bunun sonucunda söz konusu yasal düzenlemelerin ortaya çıkacağı bildirildi.