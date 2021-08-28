Kripto para piyasasında Token furyası yaşanıyor

Token’lar bir ürün ya da hizmeti temsil eden dijital varlıklar olarak, her alanda rahatlıkla kullanılabildikleri için hızla yayılmaya başladı.

Kripto paradadaki yeni akım olan Token’ların en büyük kullanım alanlarından biri futbol kulüpleri. Fenerbahçe’nin ve pek çok kulübün fan Tokenları var. Galatasaray’ın da GAL’ı bulunuyor. Trabzonspor’un da taraftar Token’ı var. Beşiktaş’ın da bu alanda projeleri bulunuyor. Dünyada Barcelona, PSG, Manchester City, Juventus, Roma, Milan, Atletico Madrid gibi büyük kulüpler kendi Token’ını çıkarırken önemli gelirler elde ediyor.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Cem Barlas Arslan'ın bu konuda Milliyet'ten Hanife Baş'a verdiği bilgiler para biriminin konumunu ortaya seriyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Token’a, yatırım yapan sayısı da artıyor. Kendi Token’ını çıkaranlar hem fon topluyor hem de blokzincir teknolojisinde yerini alıyor. Ancak uzmanlar kripto paralardaki riskleri de içerdiklerini belirterek, dikkatli olunmasını öneriyor.

“TOKEN’LAR BORSADAKİ HALKA ARZ GÖREVİNİ GÖRÜYOR”

Cem Barlas Arslan, Token’ların bir anlamda borsadaki halka arz görevini gördüğünü belirterek, “Markaların Token çıkarmaları gelir elde etme ve dünyada önemli bir yere sahip olmaya başlayan blokzincir teknolojisinde yer alma düşüncesidir. Özellikle spor klüpleri son yıllarda kendi Token’larını çıkararak hem taraftarlarından fon toplamakta hem de Token sahiplerine çeşitli olanaklar sunuyorlar.” dedi.

“KRİPTO PARALARIN BÜYÜK BİR KISMININ KENDİ BLOKZİNCİR AĞLARI YOK”

Kripto para olarak görülen pek çok coin’in birer token niteliğinde olduğuna işaret eden Arslan, “Bugün bilinen kripto paraların büyük bir kısmının kendi blokzincir ağları yok.

TOKEN’LAR MADENİ PARA, JETON GİBİ

Bu anlamda kripto paralar için ifade edilen olumlu ve olumsuz tüm bilgilerimiz, Token’lar için de geçerli. Ancak Token’ların ardındaki niyet ve vaat ettikleri daha basit ve sınırlı. Yani bir anlamda kripto para olarak tanımladıklarımız banknot, hisse senedi gibi ise Token’lar madeni para, jeton gibi.” değerlendirmesini yaptı.

“KRİPTO SİSTEMİN YAPISI İTİBARİYLE RİSKLER DAHA FAZLA”

Arslan, Token alan kullanıcıların kripto paralarda olduğu gibi gelecekte para kaybetme olasılığı üzerine de “Kripto para ve türevlerinde para kazanmak gibi kaybetmek de var. Her finansal öğe gibi riskler içeriyor. Tabii kripto sistemin yapısı itibariyle riskler daha da fazla. Aynı durumlar Token’lar için de geçerli.

TOKEN’LAR, FİYAT ANLAMINDA YÜKSEK BİR OYNAKLIĞA SAHİP

Özellikle elde tutanlara belli imkanlar sağlamayan Token’lar, fiyat anlamında yüksek bir oynaklığa sahip. Öte yandan hacimleri de düşük olduğu için manipüle edilebilmeleri daha kolay.” diye konuştu.

"ÖMÜRLERİ KISA OLABİLİYOR"

Arslan, Token alacaklara da şu öneride bulundu: “Her şey için Token çıkarılabiliyor. Dikkat edilmesi gereken konu, çıkarılan Token ne için çıkarılmış, ne olanak sunuyor ve dahası ardında hangi firma, şirket ya da oluşum var? Ardındaki isim oldukça önemli. Bu size bir anlamda garanti ve güven sağlayabilir. Bence bunlara dikkat etmek gerek. Bazı Token’lar ve coin’leri ben kelebeklere benzetiyorum. Yani ömürleri kısa oluyor. İlk bakışta görünen güzelliğe aldanmamak lazım.”

DEĞERİ YÜKSEK KRİPTO TOKEN’LAR

Değeri en yüksek kripto Token’lar şöyle: Tether USDT, USD Coin, Uniswap, Binance USD, Chainlink, Wrapped Bitcoin, Dai, Pancake.

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