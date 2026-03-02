Kriptoya varlık işlem vergisi getiriliyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Güler, burada 19 maddeden oluşan kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu ifade ederek, vatandaşı yakından ilgilendiren konu maddelerini sıraladı.

"KRİPTO VARLIK PİYASASINI NET BİR VERGİ DİSİPLİNİNE KAVUŞTURUYORUZ"

AK Parti Grup Başkanı Güler, teklifin içinde bulunan maddelerden biri olan kripto varlıklarla ilgili olarak, "Kripto varlıklarda vergi disiplini başlığında kripto varlık piyasasını net bir vergi disiplinine kavuşturuyoruz. Hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan satış ve transferlerden on binde üç oranında işlem vergisi alınmasını öngörüyoruz." dedi.

ON BİNDE 3 ORANINDA VERGİ

AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifinde, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen veya aracılık edilen satış ve transfer işlemleri üzerinden on binde üç oranında “Kripto Varlık İşlem Vergisi” alınması öngörülüyor.

VERGİ HESAPLAMASI

On binde 3 = Yüzde 0,03

1 milyon TL’de 300 TL vergi anlamına geliyor.