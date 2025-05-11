Külçe altın, yatırımcısına 2 yıldır kazandırıyor

AA

Yatırımcılar, hangi yatırım aracının hangi oranlarda kazandırdığını merak ediyor.

Yapılan istatistiklere göre de iki yıl boyunca en fazla altının kazandırdığını gösteriyor.

Son yıllarda küresel ölçekte artan jeopolitik risklerle birlikte yatırımcıların altına ilgisinde artış görüldü.

Uzmanlar altındaki yükselişin nedenlerini şöyle sıralıyor.

1- SAVAŞ VE JEOPOLİTİK GERGİNLİKLER

Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, İsrail-İran gerilimi gibi süreçler, son yıllarda yatırımcıların "güvenli liman" olarak görülen altına ilgisini artıran bazı gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

2- MERKEZ BANKALARININ ALTIN SATIN ALMASI

Bireysel yatırımcıların artan talebinin yanı sıra merkez bankalarının alım gerçekleştirmesiyle dolar bazında ons altın fiyatı da yükselişe geçti.

3- TRUMP'IN EK TARİFELERİ

Son olarak ABD'de Donald Trump'ın açıkladığı ek tarifeler ve Çin ile ABD arasında artan ticari gerilim, değerli metale ilgiyi artırdı. Tüm bu gelişmelerin ardından ons altın, yakın zamanda fiyat rekorunu 3 bin 500 doların üzerine taşıdı.

YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Tüm bu küresel gelişmelerle birlikte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından reel getirileri incelenen finansal yatırım araçları arasında da külçe altının diğer yatırım araçlarından ayrışması dikkati çekti.

Buna göre, nisanda yıllık bazda Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 31,17, mevduat faizi (brüt) yüzde 16,26 ve euro yüzde 0,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,91, dolar yüzde 3,80 ve BIST 100 endeksi yüzde 20,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

EN FAZLA KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

Yatırım araçlarının son 2 yıldaki performansı incelendiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yıllık bazda ardı ardına son 24 ayın tamamında reel getiri imkanı verdi.

Külçe altın bu ayların tamamında yıllık bazda reel getiri sağlayan tek yatırım aracı oldu.

ONS ALTIN

Öte yandan altının ons fiyatı geçen hafta, haftalık bazda yüzde 2,58 yükselişle 3 bin 325 dolardan kapandı.

BIST 100 ENDEKSİ

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yıllık bazda BIST 100 endeksi 24 ayın 16'sında yatırımcısını mutlu etti.

DÖVİZ

Dolar 24 ayın 10'unda, euro ise 12'sinde reel getiri sağladı.

MEVDUAT FAİZİ

Mevduat faizi son 24 ayın 6'sında, DİBS 3'ünde yatırımcılarına Yİ-ÜFE'nin üzerinde reel getiri oluşturan yatırım araçları olarak kayıtlara geçti.