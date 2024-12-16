Kullanıcı sayısı 66,6 milyona çıkan e-Devlet 16 yaşında

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E-Devlet'in hayatımıza girmesiyle birlikte zamandan kazanç ve yol-evrak ücretlerinden tasarruf sağlandığı gibi aynı zamanda kağıt tüketiminin de büyük ölçüde önüne geçildi.

Bu uygulamadan önce kamuda dilekçe vermek, bilgi ve randevu almak gibi işlemler uzun zaman alabiliyordu. E-Devlet'le birlikte resmi işlemler kız kazandı.

Ayrıca sistemde gözünüzden kaçırabileceğiniz bir borç ya da alacak bilgisi size ulaşıyor ve tedbir almanız kolaylaşıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, e-Devlet Kapısı hakkında bilgi verdi.

SAYILARLA E-DEVLET

-Buna göre, e-Devlet Kapısı'nda toplam giriş sayısı yılın başından bugüne kadar 4 milyarı aştı.

-TOGG üzerinden 327 binin üzerinde giriş yapıldı.

-Son 2 yılda giriş sayısı yıl sonu gelmeden 4 milyarın üzerinde gerçekleşti.

-2018-2024 yıllarına bakıldığında, önceki yıllara kıyasla entegre kurum sayısında yüzde 119, sunulan hizmet sayısında yüzde 102, kullanıcı sayısında yüzde 62, giriş sayısında yüzde 292 artış görüldü.

-Bu yılın başından itibaren en çok kullanılan 3 hizmete ve kullanım sayılarına bakıldığında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi 707,8 milyon, Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmeti 304,2 milyon, Gelir İdaresi Başkanlığı-Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme hizmeti de 272,4 milyon kez kullanıldı.

-E-Devlet Kapısı'nda sunulan 5 bütünleşik hizmet, yüzde 78 oranında mobil uygulama üzerinden kullanılıyor.

ULUSLARARASI DÜZEYDE BAŞARI

Türkiye’nin dijital yüzü niteliğindeki e-Devlet Kapısı'nın uluslararası düzeydeki başarısına dikkati çeken Tancan, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan raporlarda üst sıralara yükselen bir ivme yakalandığını söyledi.

TÜRKİYE 37 ÜLKE ARASINDA 10'UNCU SIRADA

Tancan, Avrupa Komisyonu e-Devlet Kıyaslama Raporu'nda Türkiye'nin 37 ülke arasında 10'uncu sırada yer aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

Birleşmiş Milletler e-Devlet Araştırmaları 2024 sonuçlarına göre, 193 ülke arasında e-Devlet Gelişmişlik Endeksinde bir önceki döneme göre 21 sıra yükselerek 27'nci sıraya ulaşıldı. Böylece Türkiye, en hızlı ilerleme kaydeden ülke oldu. Her 2 endeks sonuçlarında da Türkiye, birçok Avrupa ülkesinden ileride yer aldı. Yaşamsal olaylar olarak nitelendirilen belirli kamu hizmetlerinin dijital olarak sunumunda örnek gösterilen ülkelerden biri haline gelindi.

"SON 3 YILDA KULLANICI MEMNUNİYETİ YÜZDE 95"

Yüksek kullanıcı memnuniyeti ve kullanıcı odaklılığıyla Avrupa'nın en iyilerinden olan e-Devlet Kapısı'nı, vatandaşların geri bildirimleriyle geliştirmeye devam ettiklerini dile getiren Tancan, "Yakalanan yüksek memnuniyet oranı, tesadüf değil. E-Devlet Kapısı üzerinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen çevrimiçi memnuniyet anketi ölçümlerinde son 3 yıllık süreçte kullanıcı memnuniyeti yüzde 95 seviyesini korudu." değerlendirmesinde bulundu.