Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye bu yıl 60 milyon turist, 56 milyar dolar turizm geliriyle rekor kıracak Türkiye'nin önemli girdi kalemlerinin biri de turizm. Bu konuda elde edilen rekorların geçilmesi için yatırımlar yapılmaya ve yeni girişimler geliştirilmeye devam ediliyor.

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti'nin, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitinginde turizm için konan hedefleri aktardı.

Ersoy, yaptığı konuşmada, "turizmin başkenti"nde geçen sene çok başarılı sezon geçirdiklerini ve 13 milyondan fazla turisti kentte ağırlamayı başardıklarını söyledi.

Bu sene de hedeflerinin çok daha büyük olduğunu anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

16 milyon turisti Antalya'mızda hep beraber ağırlayacağız. Geçen sene felaketlerle uğraşılan bir yıl oldu. Dünya zor bir süreçten geçti. Bu süreci en iyi yöneten ülke olarak, Türkiye 51,5 milyon ziyaretçi, 46 milyar dolar gelirle sezonu kapattı. Büyük hedefler koyduk, bu yılı 60 milyon turist, 56 milyar dolar turizm geliriyle Türkiye tekrar rekorunun üzerine rekor koyarak yoluna devam edecek.

"Turizmde 6'ncı sıradan üçüncülüğe kadar çıkmayı başardık"

Koronavirüs salgınına rağmen hiçbir gerekçeye sığınmadıklarını ifade eden Ersoy, salgın döneminde turizmde 6'ncı sıradan üçüncülüğe kadar çıkmayı başardıklarını vurguladı.

Rakip ülkelerin bu süreci iyi yönetemediğini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

Şimdi bakıyorum rakamlar güzel gelince herkes rakamları sahiplenmek istiyor. Belediye başkanları çıkıyorlar, diyorlar ki işte 'Bu sene 15 milyon turist bekliyoruz. İstanbul'a 30 milyon turist bekliyoruz.' Bu işler söylemle olmuyor, eylemle oluyor. Söyleyerek başaramıyorsunuz. Yaptığınız eylemlerle gerçekleştirdiğiniz işlerle başarıyorsunuz. Ne kadar başarılı olursanız, ne kadar çok eylemi yerine getirirseniz o kadar sonuç alabiliyorsunuz. İşte bunun en güzel örneğini de bu rakamlarda görüyoruz. Bu gerçekleşmelerde görüyoruz. 'Şu kadar turist bekliyoruz.' diyerek turist gelmiyor. Turist nasıl geliyor arkadaşlar? Biliyorsunuz son 20 yılda ülkemiz terörle mücadelede çok ciddi yol aldı. Eğer biz bu son dönemde terörle mücadeleyi ülke sınırlarının dışına çıkarmayı başarmasaydık, terörle mücadeleyi sınırlarımızın dışına taşımayı başaramasaydık bu turist ülkemize gelmezdi.

"Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'da yaptık"

Ersoy, dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'da yaptıklarını vurguladı. Ersoy, ülkenin her yerini havalimanlarıyla donattıklarını belirterek, havalimanlarını otobanlarla duble yollarla raylı sistemle birbirine bağlamayı başardıklarını bildirdi.

"Söylemle değil eylemle başaracağız"

Söylemle değil eylemle başaracaklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti: