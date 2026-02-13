AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeşilay'ın yaptığı hesaplamalara göre kumarın Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 40 milyar dolar tutuyor.

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine (YEDAM) yapılan başvuruların yüzde 34'ünü kumar bağımlılığı oluşturuyor.

ARKADAŞ ETKİSİ BAĞIMLILIĞI KÖRÜKLÜYOR

Yeşilay'a kumar bağımlılığı nedeniyle başvuran kişilerin yüzde 75’inin, yakın arkadaş çevresinde de kumar oynayan bireyler bulunduğu tespit edildi. Bu oran, sosyal çevrenin bağımlılık üzerindeki belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanlar, kumar davranışının çoğu zaman bireysel bir tercih gibi görünse de, özellikle arkadaş gruplarında “normalleşme” etkisiyle hızla yayılabildiğine dikkat çekiyor. Sosyal ortamlarda başlayan ve “bir kereden bir şey olmaz” düşüncesiyle sürdürülen alışkanlıkların zamanla kontrol kaybına dönüştüğü vurgulanıyor.



İLK BAŞLAMA YAŞI: 21

YEDAM verilerine göre kumara başlama yaşı ortalama 21. Kumar bağımlılığı nedeniyle YEDAM'lara başvuran danışanların yüzde 86,5'inin lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip.

BAHİS SİTELERİ ZİRVEDE

İlk tercih edilen kumar türü yüzde 65 ile spor bahisleri olurken, bunu casino oyunları izledi.

Uzmanlar, özellikle gençler arasında dijital platformlar üzerinden oynanan bahis ve şans oyunlarının da arkadaş grupları aracılığıyla teşvik edildiğini belirtiyor. Erken farkındalık, aile desteği ve bilinçlendirme çalışmalarının ise bağımlılığın önlenmesinde kritik rol oynadığı ifade ediliyor.



