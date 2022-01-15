Kur korumalı mevduat büyüklüğü 131 milyar TL'yi aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduat hesabına geçişin 131 milyar lirayı aştığını açıkladı.

Türkiye'de son dönemde yaşanan döviz dalgalanmalarının ardından kurlar tarihi seviyelere çıktı.

Harekete geçen hükümet bu sorunu ortadan kaldırmak için döviz hesabını TL'ye çevirenlere hazine garantisi veren bir uygulamayı hayata geçirdi.

Bu uygulama ile beraber döviz kurları sert bir düşüşle geri çekildi.

KUR KORUMALI ALTIN HESABI DA DEVREYE GİRDİ

Uygulamanın başlamasının ardından yapılan düzenlemelerle altın da bu kapsama alınırken şirket ve kurumlarında bu uygulamadan yararlanmasının önü açıldı.

TOPLAM MEVDUAT 131 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

Tüm bu adımların ardından TL'ye geçişler hız kazandı.

Son olarak bu geçiş miktarları hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklama yaptı.

Nebati, kur korumalı mevduat hesabına geçişin 131 milyar lirayı aştığını açıkladı.

KUR KORUMALI MEVDUAT HESABININ İÇERİĞİ

İlk kez 20 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kur korumalı TL hesabı; mevduatların TL bazında değerlendirilerek artması amacı ile başlatıldı. Önce döviz hesabı olanların geçmesi amaçlanan uygulama alanı sonrasında TL ve altın dahil tüm mevduatlara ve özel kişilerden tüzel kişilere kadar genişletildi.

Bu hesabın amacı mevduatların TL'de ağırlık kazanması ve hesap sahiplerinin parasının değerini korumaya almak olarak tanımlandı.

Kur korumalı hesaplar önce kamu bankalarında açıldı. Sonra özel bankalar sisteme dahil oldu. En son da katılım bankaları sisteme geçti.

Kur korumalı hesap için Merkez Bankası günlük baz alınacak döviz ve altın fiyatlarını saat başında resmi sitesinden yayınlıyor. Günün sonunda da saat 15.00'de son rakamlar ilan ediliyor.