Küresel gıda fiyatları temmuzda geriledi

Rusya-Ukrayna savaşı, gıda arz güvenliğini tehlikeye soktuğu ve belirsizlik yarattığı için küresel gıda fiyatlarını artıran bir etmen olarak öne çıkmıştı. Temmuzda gıda fiyatlarının düştüğü görüldü.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Gıda Fiyat Endeksi'ne göre küresel gıda fiyatlarının temmuzda bir önceki aya göre son 10 yılın en sert aylık düşüşünü yaşayarak yüzde 8,6 gerilediğini bildirdi.

Gıda Fiyat Endeksi verilerinde, gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri izleniyor.

Gıda Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 8,6 düştü



Buna göre, Gıda Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,6 düşüşle 140,9 puana geriledi.

Son 10 yılın en sert aylık düşüşü

Böylece, Gıda Fiyatları Endeksi temmuz ayında son 10 yılın en sert aylık düşüşünü gösterdi.

Endeks, Temmuz 2021'e göre ise yüzde 13,1 yükseldi. Temmuzdaki düşüşte, bitkisel yağlar, tahıllar, şeker ve süt ürünleri ile etin uluslararası fiyatlarındaki gerilemeler etkili oldu.

AA'nın haberine göre, Tahıl Fiyat Endeksi geçen ay, hazirana göre yüzde 11,5 düşüş gösterdi. Bu dönemde endekste temsil edilen tüm tahılların uluslararası fiyatları düştü.





Tahıl Koridoru etkisi fiyatları düşürdü

Fiyatlardaki düşüş, Karadeniz tahıl girişimi ile Ukrayna'nın tahıl ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik anlaşmanın hayata geçirilmesi ve Kuzey Yarım Küre'deki hasat mevsiminden kaynaklandı.

Buğday fiyatları aylık bazda yüzde 14,5 geriledi.

Tahıl Fiyat Endeksi temmuzda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 16,6 arttı.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi temmuzda, aylık yüzde 19,2 gerileyerek 171,1 puan oldu.

Endeksteki bütün yağ türlerinin uluslararası fiyatlarında düşüş yaşandı.

Böylece, yağ fiyatları son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi.