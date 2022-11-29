Küresel piyasalar Çin'deki koronavirüs vakalarıyla karışık seyrediyor

Çin'de devam eden koronavirüs kısıtlamaları küresel piyasalara olumsuz yansıdı.

Küresel piyasalar, Çin'deki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin açıklamalarıyla karışık bir seyir izliyor.

ABD'de ise dün Fed yetkilileri sözle yönlendirmelere devam ederken, açıklamalarda enflasyonun dirençli olduğuna yönelik vurgulamalar dikkati çekti.



Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, arz şoklarının enflasyon risklerini hala yukarıda tuttuğunu dile getirdi.

Fed'in faiz açıklamasında belirsizlikler sürüyor

Artan resesyon riskine karşın Fed üyelerinin şahin açıklamalarıyla Fed'in gelecek ayki para politikası kararlarına yönelik beklentilerde belirsizlik devam ediyor.

Para piyasalarında Fed'in aralıktaki toplantıda yüzde 68 ihtimalle 50, yüzde 32 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor. Geçen hafta, aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırılacağına yönelik beklentiler yüzde 81 seviyesinde bulunuyordu.

Brent petrolün varil fiyatı düştü

Emtia piyasalarında da Çin'deki gelişmelerle birlikte oynaklığın arttığı görülüyor.

Dün, 80,8 dolarla ocaktan bu yana en düşük seviyeye gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde önceki kapanışın yüzde 3 üzerinde 86 dolardan işlem görüyor.

Bakının fiyatı arttı

Bakırın libresi de şu sıralarda dünkü kapanış seviyesinin yüzde 1,9 üzerinde 3,71 dolarda bulunuyor.

New York borsası satış ağırlıklı seyir sürüyor

Dün, New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 1,54, Nasdaq endeksi yüzde 1,58 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,45 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek ayki toplantıda 75 baz puan faiz artıracağı beklentisi güçlü kalmayı sürdürüyor.

Avrupa borsaları dalgalı seyirde

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi 1,09, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,12 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek kapanışını yaşadı

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün banka hisseleri öncülüğünde yüzde 1 yükselerek 4.923,23 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.970,36 puana taşıdı.

Dolar/TL 18,6420

Dolar/TL dün yatay seyirle 18,6278'den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6420'den işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: