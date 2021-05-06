Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürüyor

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile açıklanacak veriler takip edilecek.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın önceki günkü açıklamaları ile dalgalı bir seyir izleyen piyasalar, dün de karışık bir görünüm sergiledi.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre özel sektör istihdam artışı 742 bin ile 7 ayın zirvesine çıkarken, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi ise nisanda piyasa beklentilerinin aksine gerileyerek bir önceki aya göre 1 puan azalışla 62,7'ye indi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE DALGALI SEYİR

Bu gelişmeler ve teknoloji hisselerindeki satıcılı seyrin devam etmesiyle New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

EMTİA FİYATLARININ ARTMASI HAM MADDE ŞİRKETLERİNİN DEĞERİNİ YÜKSELTTİ

Avrupa borsalarında ise madencilik şirketlerinin hisseleri öncülüğünde yükselişler görüldü. Artan emtia fiyatlarının desteğiyle BHP ve Rio Tinto gibi ham madde sağlayıcı şirketlerin hisseleri yüzde 5'e yakın değer kazandı.

AVRUPA BORSALARI

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,68, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,03 yükseliş kaydetti.

Euro/dolar paritesi ise analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1,20'nin altını test etmesinin ardından bu seviyenin hemen üzerinde dengelendi.

ASYA BORSALARI

Bugün Asya'da uzun tatil arası sonrası işleme açılan borsalardan; Çin'de Şanghay bileşik endeksi sınırlı oranda düşüş kaydederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 yükseldi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından yayımlanan toplantı tutanaklarında, ekonomi üzerindeki yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğu baskı devam ettiği sürece faiz oranlarını istikrarlı bir şekilde düşük tutulmaya devam edileceği vurgulandı.

BoJ'un toplantı tutanaklarının ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,15 artışla 109,3 seviyesinde işlem görüyor.