Küresel piyasalar, koronavirüs ikinci dalgadan olumsuz etkilendi

Küresel piyasalar koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleri ile negatif bir seyir izlerken, aşı çalışmaları, teşvik görüşmeleri ile jeopolitik gelişmeler gündemin odağında kalmaya devam ediyor.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 44 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 162 bine ulaştı. Bu rakamlar ve daha çok artması endişesi piyasalarda satıcılı seyre neden olarak, öncelikle borsalar üzerinde olumsuzluk oluşturdu.

PİYASALARDAKİ RİSK ALGISININ YÜKSELMESİ BORSALAR ÜZERİNDE ETKİLİ

Korku göstergesi olarak nitelendirilen VIX endeksi dün yaklaşık yüzde 18 artarak 32,7'ye çıkarken, pay piyasaları ve petrol fiyatları sert geriledi. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,6 azalışla 40,8 dolara indi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise riskten kaçan yatırımcıların alımları ile yüzde 0,8'in altına geriledi.

ABD’de yeni konut satışları verisinin eylülde beklentilerin aksine düşüş göstererek aylık yüzde 3,5 azalışla 959 bine gerilemesi sonrası Dow Jones endeksi yüzde 2,29, S&P 500 endeksi yüzde 1,86 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

AVRUPA’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI BAŞLAYABİLİR

Avrupa tarafında, hızlı bir şekilde artan koronavirüs vaka sayıları sokağa çıkma yasağı gibi sert tedbirlerin tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Ekonomi üzerindeki risklerin artması nedeniyle pay piyasalarında sert düşüşler görülürken, euro/dolar paritesi ise perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı öncesinde 1,18-1,19 bandındaki dalgalı seyrini sürdürdü.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,71, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,16 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,90 değer kaybetti.

ASYA BORSALARI DA VAKA ARTIŞINDAN ETKİLENİYOR

Negatif seyir, sınırlı da olsa Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1,Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, eylül ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

15.30 ABD, eylül ayı dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD, ekim ayı tüketici güven endeksi