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    Küresel piyasalara yüksek oynaklık hakim

    Küresel piyasalarda, Fed'in yarınki kararları öncesinde oynaklığın yüksek seyrettiği gözleniyor.
    • AA
    • 15.03.2022 - 09:30
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    Küresel piyasalara yüksek oynaklık hakim

    Rusya-Ukrayna savaşına yönelik endişeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki kararları öncesinde piyasalarda karışık bir seyrin hakim olduğu görülüyor. Analistler, küresel piyasalarda tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyreden enflasyon, jeopolitik gerilimler ve yaklaşan Fed'in faiz kararı öncesinde oynaklığın arttığını söyledi.

    Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde açıklanan yaptırımların ekonomilere etkisine ilişkin endişeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam etse de Çin'de artan koronavirüs vaka sayıları ve Fed'in yaklaşan faiz kararının fiyatlamalara dahil edilmesiyle piyasalarda oynaklık önemli boyutlara ulaştı.

    SAVAŞA DAİR MÜZAKERELER İYİMSERLİĞİ ARTIRIYOR

    Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakerelere yönelik iyimserliğin artması ve Çin'de artan vaka sayılarının talebi zayıflatacağı endişeleri emtia fiyatlarındaki geri çekilmeyi beraberinde getirirken, Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,7 azalışla 104,2 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün de iki haftanın en düşük seviyesi olan 98,2 doları gördü.

    Küresel piyasalara yüksek oynaklık hakim #1

    FED'İN FAİZ ARTIRIMINA KESİN GÖZÜ İLE BAKILIYOR

    Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşına dair artan iyimserlik ve Fed'in yarınki toplantısında faiz artırımlarına başlayacağına kesin gözüyle bakılmasıyla tahvil piyasalarından da çıkış hızlandı.

    Bu durum, özellikle teknoloji ve büyüme hisseleri üzerindeki satış baskısını da artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,17 ile Haziran 2019'dan sonraki en yüksek seviyeyi test etti.

    NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYİRDE

    Piyasalarda oynaklığın artmasıyla New York borsasında dün güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışa yakın kazanımlarını geri verdi. S&P 500 endeksi yüzde 0,74 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,04 geriledi, Dow Jones endeksi ise önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden günü tamamladı. Dolar endeksi dün yatay seyirle 99,1 seviyelerinden kapanmasının ardından bugün 98,9'a geriledi.

    Küresel piyasalara yüksek oynaklık hakim #2

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    10.00 Türkiye, şubat ayı konut satışları

    10.00 İngiltere, ocak ayı işsizlik oranı

    11.00 Türkiye, şubat ayı bütçe dengesi

    13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı sanayi üretimi

    13.00 Almanya, mart ayı ZEW Ekonomik Beklentiler Endeksi

    15.30 ABD, şubat ayı ÜFE


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