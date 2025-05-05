Kurumlar vergisi beyanında bugün son gün

Haber Merkezi

Kurumlar vergisinde 2024 yılına ilişkin beyan ve ödeme döneminde bugün son gün.

Mükellefler, beyannameleri gün sonuna kadar verebilecek.

Özel hesap dönemi tayin edilen kurumların ise ödemelerini, beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar yapması gerekiyor.

KİMLER YARARLANAMIYOR

Kurumlar vergisi mükellefleri, belirli şartları taşıyorsa yüzde 5 indirim alacak. İndirim için beyannamenin ait olduğu yıl ve önceki iki yılın vergilerinin zamanında ödenmiş olması gerekiyor.

Ancak finans, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri bu indirimden yararlanamıyor.

ANLAŞMALI BANKALARDAN ÖDEME YAPILABİLİYOR

Ödemeler; Gelir İdaresi Başkanlığı sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerinden de işlem gerçekleştirilebiliyor.