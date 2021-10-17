Kuşadası kruvaziyer turizmine devam ediyor

Kuşadası Belediye Başkanı Günel, ABD Konsolosu Emily Enright ile bir araya gelerek kruvaziyer turizmi ile ilgili çalışmaları paylaştı.

ABD Konsolosu Emily Enright, ABD İzmir Fahri Konsolosu Güliz Balsarı ile birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti.

Görüşmede kruvaziyer turizminin Kuşadası’ndaki son durumu masaya yatırıldı.

Kuşadası’nın Akdenizkruvaziyer turizminde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak kruvaziyer turizmini çok önemsiyoruz. Kentimize kattığı değerin farkındayız. Bu nedenle gelişmesi için üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Yaz sezonu başlamadan önce turistik çarşılarımızı yeniledik. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte alt yapı yatırımlarını hızla tamamlıyoruz. Kuşadası’na gelen yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

“KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI 4. İLÇESİ SEÇİLDİK”

Pandemi sürecinde Kuşadası’nda aldıkları hijyen önlemleriyle ilgili de bilgi veren Günel, “Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün salgınla mücadeledeki tavsiye kararlarını hemen uyguladık. Koronavirüs ile mücadelede Türkiye’nin en başarılı 4. ilçesi seçildik.” diye konuştu.

“KRUVAZİYER TURİZMİ KUŞADASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Enright ise “Yunanistan’ın deniz hudut kapısını Kuşadası’na yeniden açması bizleri çok mutlu etti. Kruvaziyer turizminin Kuşadası için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Umarım 2022 yılı Kuşadası için çok daha iyi bir sezon olur. Kuşadası’nı çok beğendim. Sahip olduğu eşsiz doğası ve tarihi ören yerlerine yakınlığıyla turistlere eşsiz fırsatlar sunuyor. ABD’li vatandaşlarımızın Kuşadası’nı gönül rahatlığıyla ziyaret edebileceğini düşünüyorum.” dedi.