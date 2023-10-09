Kütahya Hisarcık’ta fiyatı düşen hünnap rağbet gördü "Şifa deposu" ve "kalp dostu" olarak anılan hünnap meyvesinin fiyatı düşünce vatandaş da yoğun ilgi göstermeye başladı.

İHA Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde hünnap meyvesinin kilogram fiyatı 50 TL'den 30 TL’ye düştü. Sonbaharın gelmesiyle birlikte geçen haftalarda kilosu 50 TL’den tezgahlarda yerini alan hünnap’ın bu hafta 30 TL’ye gerilemesi üzerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Pazarda hünnap meyvesi satışı yapan Hüseyin Cangür de bu ilgiyi satışlarda yakından gördüklerini belirtti. Belirli bölgelerdeki tezgahlarda yerini alan yerel meyveler ilk çıktıkları ile sezon biterken farklı fiyatlarla satışa gelebiliyor. "Hünnap, birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkiliyor" Cangür, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinden getirdiği Çin hurması veya kırmızı hurma olarak da bilinen hünnabın güçlü antioksidan özelliği nedeniyle kalp, karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğunu aktardı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)