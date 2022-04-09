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- Kütahya'da küreci cinsi elma alanları çoğaltılıyor
Kütahya'da küreci cinsi elma alanları çoğaltılıyor
Kütahya'da yetişen bir elma türü olan "küreci"nin yetiştirilme alanlarının arttırılması ile ilgili çalışmalar yürütülüyor.
- İHA
- 09.04.2022 - 14:50
Kütahya Emet’te, yöre halkının gelirlerinin artırılması için “Küreci” cinsi elma üretiminin çoğaltılması faaliyetleri kapsamında dikim yapılacak alanlarda inceleme yapılıyor.
Yöreye özgü elma üretimi artırılacak
Kütahya’nın Emet ilçesinde hayata geçirilen “Küreci Elması Projesi” çerçevesinde dikimi yapılacak fidanlarla yöreye özgü Küreci cinsi elma üretiminin artacağı bildirildi.
Küreci elmasının dikileceği arazi incelendi
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Küreci Köyü Muhtarı Mehmet Şenkal ile birlikte “Küreci Elması Projesi“ çerçevesinde dikimi gerçekleştirilecek Küreci Elması fidanlarının dikim yerlerini arazi çalışması ile belirledi.