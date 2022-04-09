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    Kütahya'da küreci cinsi elma alanları çoğaltılıyor

    Kütahya'da yetişen bir elma türü olan "küreci"nin yetiştirilme alanlarının arttırılması ile ilgili çalışmalar yürütülüyor.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 14:50
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    Kütahya'da küreci cinsi elma alanları çoğaltılıyor

    Kütahya Emet’te, yöre halkının gelirlerinin artırılması için “Küreci” cinsi elma üretiminin çoğaltılması faaliyetleri kapsamında dikim yapılacak alanlarda inceleme yapılıyor.

    Yöreye özgü elma üretimi artırılacak

    Kütahya’nın Emet ilçesinde hayata geçirilen “Küreci Elması Projesi” çerçevesinde dikimi yapılacak fidanlarla yöreye özgü Küreci cinsi elma üretiminin artacağı bildirildi.

    Küreci elmasının dikileceği arazi incelendi

    Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Küreci Köyü Muhtarı Mehmet Şenkal ile birlikte “Küreci Elması Projesi“ çerçevesinde dikimi gerçekleştirilecek Küreci Elması fidanlarının dikim yerlerini arazi çalışması ile belirledi.

    Kütahya da küreci cinsi elma alanları çoğaltılıyor #1

    Kütahya da küreci cinsi elma alanları çoğaltılıyor #2

    Kütahya da küreci cinsi elma alanları çoğaltılıyor #3


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