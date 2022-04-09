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Kütahya'da küreci cinsi elma alanları çoğaltılıyor

Kütahya'da küreci cinsi elma alanları çoğaltılıyor

Kütahya'da yetişen bir elma türü olan "küreci"nin yetiştirilme alanlarının arttırılması ile ilgili çalışmalar yürütülüyor.