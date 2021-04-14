Kuyum ticaretini sadece yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri yapacak

İşlenmiş kıymetli maden, kıymetli taşlar ve kıymetli eşyaları içeren kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılabilecek.

Kuyumculuk sektöründe ortaya çıkan sahte altın gibi uygulamalardan vatandaşı korumak ve sektöre ivme kazandırmak için yeni bir uygulama devreye girdi.

Yetki belgesi bulunmayan işletmeler, kuyum ticaretiyle iştigal edildiği izlenimi veren işaret ve ifadeler kullanamayacak.

500'ER GRAM ALTINI KAMU BANKALARINA YATIRMALARINA İLİŞKİN ŞART KALDIRILDI

İlgili düzenlemenin ilk halinde kuyumcuların 500'er gram altını kamu bankalarına yatırmalarına ilişkin şart da bulunuyordu. Ancak bu şart, sektörden gelen tepkiler üzerine taslak yönetmelik metinden çıkarılmıştı.

RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve kuyum ticaretine ilişkin esasları düzenleyen yönetmeliğine göre, kuyum ticaretine ilişkin yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek. Yetki belgesi, her bir kuyum işletmesi için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek.

YETKİ BELGESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Yetki belgesi verilecek kuyumcuların; 18 yaşını doldurmuş olması, iflas etmemiş olması veya iflas etmiş olsa bile icra ve iflas kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması, kasten işlenen suçlardan dolayı toplam 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş veya yönetmelikle belirlenen suçlardan hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması şartlarını taşıması gerekiyor.

Kuyum işletmesine yetki belgesi verilebilmesi için ise meslek odası kaydı, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti ile vadesi geçmiş borcunun vergi borcunun bulunmaması, iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyetinin bulunması ve en az bir personelinin ilgili ustalık belgesine sahip olması şartları aranacak.

KUYUM İŞİ YAPANLAR İŞ YERİNDE BAŞKA ÜRÜN SATAMAYACAK

Kuyum ticaretiyle iştigal edilen iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamayacak. Kuyum işletmesi; kuyum niteliği taşımayan ürünleri iş yerinde bulunduramayacak ve bu ürünlerin satışını yapamayacak. Hizmet verdiği kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik edemeyecek.

BELGE, 31 ARALIK’A KADAR ALINABİLİR

Bugün itibarıyla faaliyette olan kuyum işletmelerinin, 31 Aralık'a kadar durumlarını yönetmelik şartlarına uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekiyor.

KUYUM İŞLETMESİNİN FAALİYET KONULARI

Kuyum işletmesinin faaliyet konuları da şöyle sıralandı:

Kuyum bakım ve onarımı. Opal, akik, kuvars gibi yarı kıymetli taşlar ile bu taşlardan yapılan süs eşyasının perakende satış, bakım ve onarımı. Perakende saat satış, bakım ve onarımı. Standart işlenmemiş kıymetli maden alım ve perakende satışı. Darphane tarafından kıymetli madenlerden üretilen ürünlerin alım ve perakende satışı. Hammadde olarak kullanılmak üzere standart dışı işlenmemiş kıymetli maden alımı. Kıymetli madenler aracı kuruluşu olmak kaydıyla 32 Sayılı Karar ve bu Kararın ikincil mevzuatında öngörülen faaliyetler. Bakanlıkça uygun görülen diğer faaliyetler.

KUYUM İŞLETMESİNİN YENİ KURALLARI

Kuyum ticaretinde uyulacak ilke ve kurallar da şöyle sıralandı:

Kuyum niteliği taşımayan ürünleri iş yerinde bulunduramaz ve bu ürünlerin satışını yapamaz. Her türlü kuyum reklamında yetki belgesi numarasına ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanına yer verir. Ticari örf ve adetler ile teamüllere uygun davranır, yanıltıcı bilgi veremez. Haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamaz. Hizmet verdiği kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik edemez.

KUYUMCULARDAKİ YENİ DÖNEMİ RUHSAR PEKCAN DUYURDU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kuyumculardaki yeni dönemle ilgili olarak yaptığı açıklamada düzenlemeyle kuyumculukta hizmet kalitesinin artmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlandığını belirterek "Yeni dönemde kuyum ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak. Kuyum işletmeleri 2021 sonuna kadar yetki belgesi alacak. Belge için işletmede en az 1 kişinin ustalık belgesi sahibi olması gerekecek." şeklinde bilgi verdi.

KUYUM TİCARETİ BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULACAK

Bugüne kadar yaptıkları tüm düzenlemelerde olduğu gibi ticarete ilişkin tüm süreçlerde bürokrasinin azaltılmasına yönelik büyük gayret sarf ettiklerinin altını çizen Pekcan, şu bilgileri verdi:

"Kuyum ticaretinin takip ve kontrolünün sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulacak. Yetki belgesi verilmesi, yenilenmesi ve iptal edilmesi işlemleri bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Sistem sayesinde kuyum ticaretinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve bu ticarete ilişkin güncel ve doğru bilginin temin edilmesi, işlemlerin kısa süre içinde ve güvenilir bir biçimde yapılabilmesi sağlanacak.”

YÖNETMELİĞE AYKIRILIK HALİNDE YETKİ BELGESİ İPTAL EDİLECEK

Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda Bakanlıkça verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi veya aynı takvim yılı içinde tekrarlanması halinde yetki belgesinin iptal edileceğini belirten Bakan Pekcan, bu durumda yetki belgesinin iptalinden itibaren iki yıl süreyle bu belgenin verilmeyeceğini ifade etti.​​​​​​​

“MEVZUATA UYGUN FAALİYET GÖSTERMEYEN İŞLETMELERDEN ARINDIRILACAK”

Bakan Pekcan, bu sayede, hizmet kalitesinin artırılmasına ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine katkı sağlanacağını ve sektörün mevzuata uygun faaliyet göstermeyen işletmelerden arındırılacağını kaydetti.