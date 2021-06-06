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KYK ödemeleri başladı mı? Haziran ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri 2021

KYK ödemeleri başladı mı? Haziran ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri 2021

Milyonlarca yükseköğrenim öğrencisi, haziran ayına ait burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, 2021 haziran ayı burs ve kredi ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak?