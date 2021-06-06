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- KYK ödemeleri başladı mı? Haziran ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri 2021
KYK ödemeleri başladı mı? Haziran ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri 2021
- Haber Merkezi
- 06.06.2021 - 10:12
- Güncelleme : 06.06.2021 - 15:51
Milyonlarca üniversite öğrencisinin faydalandığı KYK burs ve kredilerinin Haziran ayı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağı araştırılıyor.
Geri ödemesiz burs ve geri ödemeli kredi imkanlarından faydalanan öğrenciler, Haziran ayı KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak? sorusuna yanıt arıyor.
T.C. kimlik numarasına göre KYK burs kredi ödeme tarihleri değişiklik gösteriyor.
Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak? İşte, Haziran ayı 2021 KYK burs ve kredi ödeme tarihleri...
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri bugün hesaplarınıza yatmaya başladı. Bütün öğrencilerimizin güle güle harcamasını diliyorum."
Haziran ayına ilişkin burs ve kredi ödemeleri, 6-10 Haziran tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.
TC Kimlik numarasının sonu;
- 0 olanlar 6 Haziran'da,
- 2 olanlar 7 Haziran'da,
- 4 olanlar 8 Haziran'da,
- 6 olanlar 9 Haziran'da,
- 8 olanlar 10 Haziran'da ödemelerini alabilecek.