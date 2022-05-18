Limni Gölü baharla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Hem konaklamak hem doğa ile iç içe vakit geçirmek ve yöresel tatları denemek isteyenlerin tercihlerinden biri de Gümüşhane'de bulunan Limni Gölü.

Karlar eridi, yüksek rakımlı alarlara ulaşım kolaylaştı. Sarıçam ve ladin ağaçlarıyla bezeli Limni Gölü ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Limni Gölü Tabiat Parkı'na turistler ilgi göstermeye başladı. Göl, bugünlerde havaların ısınması ve karların erimesiyle yeşilin tonlarına boyandı. Zigana Dağı eteklerindeki 2 bin 50 rakımlı Limni Gölü Tabiat Parkı, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı

AA'nın haberine göre, Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki alternatif turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı, sarıçam ve ladin ağaçlarıyla yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

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2 bin 50 rakımlı

Trabzon Havalimanı'na 65, Gümüşhane kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 2 bin 50 rakımlı Limni Gölü Tabiat Parkı, Zigana Dağı eteklerinde yer alıyor.

Sarıçam ve ladin ağaçları yoğunlukta

Adını aldığı krater gölü, çevresindeki sarıçam ve ladin ormanlarıyla ziyaretçilerden ilgi gören tabiat parkı, bu yıl uzun süre karla kaplı kaldı.

Bölgede alternatif turizmde ilk akla gelen yerlerden Limni Gölü, yerli ve yabancı turistlere doğayla iç içe vakit geçirme, konaklama ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuyor.

"Yerli ve Körfez ülke vatandaşları daha çok ziyarete geliyor"

Limni Gölü Tabiat Parkı işletmecisi Abdullah Eroğlu, "Yollarımız daha konforlu hale getirildi. Lavabosundan mescidine kadar günübirlik kullanım tesisleri daha güncellenerek geliştirildi. Alanımızda şu an güzel bir restoranımız, konaklamak isteyenlere uygun bungalov evlerimizle hizmet veriyoruz." dedi.

Bahar gelince Limni Gölü ziyarete açıldı

Gümüşhane'den gelen Ali Hafız Sezgin de baharın gelişi ve karların erimesiyle Limni Gölü'nü ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Limni Gölü'nün en güzel zamanlarının bu aylar olduğunu anlatan Sezgin, "Burada restoran falan var. Semaver veriliyor. Dışarıdan yiyecek, içecek getirilip piknik de yapılabiliyor. Onun dışında ATV safari imkanı var. Ancak ona yaza doğru başlanıyor." dedi.